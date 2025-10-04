سرهنگ شمسائی: امنیت پایدار نیازمند همدلی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا شمسائی صبح شنبه در آیین گلباران و تجدید بیعت با شهدا در آستانه اشرفیه با گرامیداشت مقام والای شهیدان اظهار کرد: تا پای جان از ارزشهای انقلاب اسلامی و ایران عزیز ایستادگی خواهیم کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه با اشاره به حجم بالای مأموریتهای انتظامی در شهرستان در طول سال گفت: بیش از ۱۵۰ مأموریت مضاعف، افزون بر مأموریتهای روزانه، توسط نیروهای انتظامی انجام میشود.
وی افزود: در ایام اعیاد و مناسبتهای ملی و مذهبی، این حجم چند برابر شده و نیازمند همافزایی و تعامل میان مسئولان و مجموعه فراجا است.
سرهنگ شمسائی با تأکید بر اهمیت انسجام میان نهادهای مسئول اظهار کرد: در صورت نبود تعامل و همدلی، انجام مأموریتها با چالش مواجه خواهد شد. خوشبختانه با همراهی شورای تأمین و ادارات شهرستان، مأموریتها در سال گذشته با وجود مشکلات متعدد، با موفقیت به انجام رسید.
وی با اشاره به رخدادهای امنیتی بویژه جنگ ۱۲ روزه افزود: این جنگ تحمیلی اگرچه در ظاهر کوتاه اما در همان روزهای نخست زمینهساز بحران و بیثباتی بود
فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه با بیان اینکه نیروی انتظامی باید با حضور مستمر، اقدامات پیشگیرانه، برخورد قانونی و همراهی مردم، مانع تحقق اهداف دشمن شود، تصریح کرد: پس از پایان جنگ، نیروهای انتظامی با رصد مستمر و اقدامات پیشگیرانه، در حفظ امنیت شهرستان در حال فعالیت است.
وی افزایش تماسهای مردمی با مجموعه انتظامی را نشانهی اعتماد عمومی دانست و گفت: انسجام، وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان پشتوانهای ارزشمند برای استمرار امنیت و آرامش در شهرستان است.
نظر شما