حق شناس: امنیت امروز کشور نتیجه تلاش های نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح شنبه در جلسه گرامیداشت هفته نیروی انتظامی ضمن تجلیل از یاد و خاطره شهدای فراجا، شهدای استان گیلان و شهدای جنگ صهیونیستی، با تبریک این هفته به تمامی اعضای نیروی انتظامی، سپاه و دیگر نیروهای نظامی، انتظامی و سیاسی حاضر در جلسه، اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز کشور نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای مسلح و انتظامی است که همواره در خط مقدم مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی قرار دارند.

وی با اشاره به اهمیت ماموریت‌های نیروی انتظامی، گفت: راهبردهای اساسی و ماموریت‌های اصلی نیروی انتظامی کاملاً واضح و مشخص است و هر کلام فرماندهان و مأموران این نیرو بیانگر اهمیت بالای مسئولیت آنها است.

استاندار گیلان ادامه داد: امنیت پایدار، حمایت و آرامش مردم را به همراه دارد و هرگونه تخلف و جرم باید با برخورد قاطع و متناسب مواجه شود نیروی انتظامی با تجهیزات پیشرفته از جمله ماهواره و فناوری‌های الکترونیک در حال مقابله با تهدیدات پیچیده دشمن است.

حق‌شناس با تأکید بر لزوم نگاه میان‌مدت و بلندمدت به مسائل امنیتی و زیرساختی، افزود: اگر به چشم‌اندازهای بزرگ و برنامه‌ریزی‌های درازمدت توجه نکنیم، شاهد بروز مشکلات و بحران‌های جدی خواهیم بود باید حمایت همه جانبه از پیشرفت کشور و کاهش جرایم در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین بیان کرد: نیروی انتظامی، سپاه و دیگر نیروهای مسلح با جان‌فشانی‌های خود، آرامش و امنیت را برای مردم به ارمغان آورده‌اند و بدون این تلاش‌ها، تولید، توسعه اقتصادی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

استاندار گیلان در پایان تأکید کرد: وظیفه همه ماست که از این نیروهای خدوم حمایت کنیم تا بتوانند به بهترین شکل ممکن از منافع و امنیت کشور پاسداری کنند و ایران عزیزمان روز به روز پیشرفت کند.