بازگشت پرقدرت خریداران به بورس تهران؛شاخص در کمین تراز ۲.۸ میلیون واحد

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴، بورس تهران با موجی از تقاضا همراه شد. هرچند بازاری که از سقف تاریخی خود در اردیبهشت سال جاری نزدیک به ۲۷ درصد، معادل بیش از ۸۷۴,۰۰۰ واحد افت کرد، بازگشت کمتر از ۳۹۰,۰۰۰ واحدی از کف، نشان می‌دهد که شاخص کل حتی نیمی از مسیر لازم برای بازگشت به سطوح ۵ ماه پیش را نپیموده است. بسیاری از سهام نیز نه‌تنها رشد ۱۶ درصدی اخیر را تجربه نکرده‌اند، بلکه به فاصله بیش از ۵۰ درصدی از قیمت‌های بهاری خود و فاصله بسیار بیشتر از سقف‌های تاریخی، در محدوده‌ای کم‌رمق معامله می‌شوند.

بسیاری از فعالین بازار یادآور می‌شوند که اگر در همین روزهای اخیر، دامنه نوسان و حجم مبنا حذف می‌شد و نمادهای متوقف بازگشایی می‌شدند، بخش بزرگی از زیان فعالان و سهامدارانی که از رشد سایر بازارها جا مانده‌اند، در همین مدت کوتاه جبران می‌گردید. با این حال، وجود این محدودیت‌ها ذی‌نفعان بسیاری دارد؛ زیرا نبود آن‌ها مانع از آن می‌شود که فروشندگان در سقف قیمتی دوباره با رشد سریع بازار همراه شوند.

رشد روزانه شاخص‌ها با تقاضای ۳ برابری

آغاز معاملات امروز با خوش‌بینی قابل توجه همراه شد؛ پذیرفته شدن پیشنهاد صلح ایالات متحده توسط حماس، امید به کاهش تنش‌ها در غرب آسیا را در میان فعالان تقویت کرده و موجی از ورود خریداران به بازار شکل داده است.

شاخص کل بورس تهران معاملات را از سطح ۲,۷۸۱,۷۸۹.۵۲ واحد آغاز کرد و با افزایش ۵۳,۳۰۳.۷۰ واحد، معادل رشد ۱.۹۵ درصد، به همین سطح تثبیت‌شده رسید و در چند قدمی شاخص ۲.۸ میلیونی قرار گرفت. بیشترین مقدار روزانه شاخص کل ۲,۷۸۱,۰۴۸.۷۷ واحد و کمترین آن ۲,۷۶۰,۸۵۹.۱۸ واحد ثبت گردید.

شاخص قیمت وزنی – ارزشی با رشد ۹,۴۸۵.۴۸ واحد به سطح ۴۹۵,۰۲۴.۲۱ واحد رسید که معادل افزایش ۱.۹۵ درصد بود. شاخص هم‌وزن نیز ۹,۶۲۷.۳۸ واحد افزایش یافت و در رقم ۸۱۲,۷۱۲.۴۰ واحد ایستاد، معادل رشد ۱.۲۰ درصد. شاخص آزاد شناور با ثبت افزایش ۷۰,۹۲۶.۰۳ واحد، سطح ۳,۵۲۸,۸۷۶.۹۷ واحد را لمس کرد که رشد ۲.۰۵ درصد را به همراه داشت.

شاخص بازار اول با افزایش ۴۸,۲۵۰.۰۷ واحد به رقم ۲,۱۸۰,۹۴۳.۹۹ واحد رسید و رشد ۲.۲۶ درصدی را ثبت کرد. شاخص بازار دوم نیز ۷۹,۴۶۰.۹۳ واحد افزایش یافت و در سطح ۵,۱۵۶,۸۳۶.۴۹ واحد قرار گرفت، معادل رشد ۱.۵۶ درصد.

ارزش معاملات و صف‌های خرید و فروش

ارزش بازار بورس تهران امروز ۸۳,۴۷۴,۵۶۲.۸۰۴ میلیارد ریال اعلام شد. در بازار نقدی، تعداد معاملات به ۱۰۰,۸۰۵ رسید و ارزش کل معاملات ۴۵,۳۱۱.۸۲۵ میلیارد ریال با حجم ۷.۲۴۹ میلیارد سهم بود.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی ۲,۸۶۷ میلیارد تومان ثبت شد. ورود نقدینگی ناشی از فروش حقوقی‌ها ۱,۰۰۰ میلیارد تومان و خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت ۱,۳۰۷ میلیارد تومان بود. صف خرید در ۳۷۳ نماد به ارزش ۶,۵۵۲ میلیارد تومان و صف فروش در ۴۸ نماد به ارزش ۱,۳۰۸ میلیارد تومان شکل گرفت. در پایان، ۲۲۱ نماد مثبت و بدون صف و ۵۵ نماد منفی بدون صف معامله شدند. سرانه خرید حقیقی ۷۷.۱ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ۲۸.۶ میلیون تومان بود.

نمادهای شاخص‌ساز و پرتراکنش

در تاثیرگذاری مثبت بر شاخص کل، «فارس» با ۷,۶۵۰.۹۶ واحد، «فملی» با ۶,۹۸۵.۶۶ واحد، «فولاد» با ۳,۵۹۲.۶۲ واحد، «پارسان» با ۲,۵۴۶.۲۷ واحد، «وبملت» با ۲,۵۳۱.۸۱ واحد و «شستا» با ۲,۱۷۶.۸۸ واحد پیشتاز بودند. در سمت معاملات پرتراکنش (براساس تعداد معامله)، بانک ملت با ۳,۳۷۹ معامله، شستا با ۲,۷۹۲ معامله، سایپا با ۲,۷۱۴ معامله، ایران‌خودرو با ۲,۶۹۹ معامله، عمران و توسعه فارس با ۲,۶۱۸ معامله، ذوب‌آهن اصفهان با ۱,۹۹۵ معامله و بانک تجارت با ۱,۹۶۰ معامله در صدر فهرست قرار داشتند.

وضعیت فرابورس ایران

در بازار فرابورس، شاخص کل با افزایش ۱۷۱.۹۵ واحد به سطح ۲۴,۶۴۲.۵۳ واحد رسید، معادل رشد ۰.۷۰ درصد. شاخص قیمت فرابورس نیز ۳۶.۱۱ واحد بالا رفت و رقم ۵,۱۷۳.۸۵ را ثبت کرد. شاخص کل هم‌وزن فرابورس با رشد ۱,۳۹۶.۴۶ واحد به عدد ۱۳۵,۳۳۶.۲۴ واحد و شاخص قیمت هم‌وزن با افزایش ۳۸۶.۵۰ واحد به ۳۷,۴۵۷.۳۹ واحد رسید.

ارزش معاملات فرابورس معادل ۲۴۹,۰۵۱.۱۴۷ میلیارد ریال با حجم ۳.۶۰۲ میلیارد سهم و تعداد ۶۸,۳۷۸ معامله بود. نمادهای اثرگذار بر شاخص شامل «کگهر» با ۱۹.۳ واحد مثبت، «سامان» با ۸.۴۹ واحد مثبت، «شاوان» با ۷.۶۵ واحد مثبت، «فزر» با ۷.۴۴ واحد مثبت، «ارفع» با ۷.۰۶ واحد مثبت، «آریان» با ۵.۶۴ واحد مثبت و «بپاس» با ۵.۵۱ واحد مثبت بودند.

در نمادهای پرتراکنش فرابورس بر اساس تعداد معامله، «فزر» با ۸,۵۸۶ معامله، «نان» با ۱,۴۵۸ معامله، «رپویا» با ۱,۳۰۷ معامله، «مهر» با ۱,۱۱۸ معامله، «کرمان» با ۹۲۰ معامله، «آردینه» با ۸۴۱ معامله و «مهرمام» با ۶۱۴ معامله در جایگاه نخست تا هفتم قرار داشتند.

ریسک‌های پیش‌روی بازار

بازار سهام در حال حاضر با ۲ ریسک جدی مواجه است؛ نخست، محدوده مقاومتی شاخص کل در بازه ۲,۸۲۰,۰۰۰ تا ۲,۸۵۰,۰۰۰ واحد که عبور و تثبیت بالای آن برای ادامه حرکت صعودی حیاتی است و ناکامی در این محدوده می‌تواند زمینه‌ساز نزول قابل توجه باشد. دوم، ریسک ناشی از تحولات ژئوپلیتیک که همچنان سایه خود را بر فضای سرمایه‌گذاری حفظ کرده است.

تا زمان رفع این ۲ ریسک، توصیه غالب کارشناسان، نظاره‌گری و آمادگی برای خروج به‌موقع در شرایط منفی است. معیار تابلویی کنار نمودار که به عنوان متر ارزیابی مطرح می‌شود، عبور ارزش معاملات خرد از محدوده ۱۲,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ میلیارد تومان به همراه عرضه آبشاری صف‌های خرید در ۲ روز متوالی و تبدیل روند مثبت به منفی پیاپی است که امروز نیز با وجود صفوف سنگین خرید و فروش، بی‌شباهت به این سناریو نبود.

بطور کلی فضای خوش‌بینانه ناشی از خبرهای صلح در غرب آسیا، به همراه موج ورود نقدینگی، معاملات را به سمت رشد شاخص‌ها و تقویت صف‌های خرید سوق داده اما هنوز ۲ ریسک مهم مقاومتی و ژئوپلیتیک همچنان بر آینده بازار سایه افکنده است.