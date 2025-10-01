طناب کشی خریداران و فروشندگان در زمین شاخص کل بورس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ بورس تهران دوباره چهره‌ای متزلزل و دوگانه از خود نشان داد؛ بازاری که هنوز جایی نرفته و حرف از جهش بیشتر شبیه یک شوخی است.

روند امروز شاخص‌ها

شاخص کل بورس معاملات امروز را از سطح ۲,۷۳۵,۱۷۷ واحد آغاز کرد، در نخستین دقایق تا ۲,۷۱۲,۵۷۱ واحد کاهش یافت اما با ورود نسبی خریداران به ۲,۷۲۲,۵۳۷ واحد رسید؛ عددی که نسبت به روز گذشته کاهش ۱۲,۶۳۹ واحد معادل ۰.۴۶ درصد را نشان می‌دهد.

بیشترین رقم شاخص در طول روز ۲,۷۲۳,۲۶۵ واحد و کمترین آن ۲,۷۱۲,۵۷۱ واحد ثبت شد.

شاخص قیمت وزنی – ارزشی نیز با افت ۲,۲۴۹ واحد به ۴۸۴,۴۸۰ واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۴,۰۸۴ واحد معادل ۰.۵۱ درصد به ۸۰۴,۱۶۲ واحد رسید و شاخص قیمت هم‌وزن هم با افت ۲,۰۴۶ واحد تا سطح ۴۰۲,۸۳۴ واحد پایین آمد.

شاخص آزاد شناور ۱۱,۴۳۳ واحد کمتر شد و در سطح ۳,۴۵۱,۱۵۱ واحد ایستاد. شاخص بازار اول افت ۷,۴۹۰ واحد و شاخص بازار دوم کاهش ۳۰,۶۸۱ واحد را ثبت کرد.

ارزش و حجم معاملات

ارزش بازار بورس تهران امروز ۸۱,۶۹۴,۹۱۶ میلیارد ریال برآورد شد. تعداد معاملات به ۲۰۲,۹۶۲ رسید و ارزش کل معاملات معادل ۵۷,۹۲۳.۸۷۳ میلیارد ریال بود. حجم معاملات نیز به ۱۰.۰۴۹ میلیارد سهم رسید.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی ۵,۶۹۴ میلیارد تومان بود.

خروج نقدینگی حقیقی ناشی از خرید حقوقی‌ها ۷۸۶ میلیارد تومان و خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت ۵۷۹ میلیارد تومان ثبت شد.

در پایان روز، ۳۶ نماد در صف خرید به ارزش ۳۵۱ میلیارد تومان و ۱۸۲ نماد در صف فروش به ارزش ۱,۷۲۴ میلیارد تومان قرار داشتند. سرانه خرید حقیقی ۷۷.۵ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ۸۹.۴ میلیون تومان بود.

تعداد نمادهای مثبت بدون صف ۱۴۰ و نمادهای منفی بدون صف ۲۸۶ ثبت شد. سنگین بودن صفوف فروش و افزایش تعداد نمادهای منفی چراغ احتیاط را روشن کرده است.

نمادهای شاخص‌ساز و پرتراکنش بورس

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، «فملی» با تاثیر مثبت ۳,۸۴۸.۹ واحد، «فولاد» با تاثیر منفی ۱,۸۴۹.۴۷ واحد، «شپنا» با ۱,۵۴۴.۹ واحد مثبت، «نوری» با ۱,۴۹۹.۵۷ واحد منفی، «شستا» با ۱,۴۱۷.۴۷ واحد منفی، «پارسان» با ۱,۳۳۶.۱۲ واحد منفی و «وبملت» با ۱,۲۶۸.۱۴ واحد منفی در صدر قرار داشتند.

پرتراکنش‌ترین نمادها بر اساس تعداد معاملات شامل:

«شپنا» با ۱۸,۲۹۵ معامله،

«خودرو» با ۷,۸۰۹ معامله،

«فملی» با ۶,۱۷۸ معامله،

«وبملت» با ۶,۰۹۱ معامله،

«فولاد» با ۴,۴۷۱ معامله،

«شبندر» با ۴,۲۸۹ معامله،

«خساپا» با ۳,۹۵۵ معامله.

وضعیت فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با افت ۱۰.۴۷ واحد معادل ۰.۰۴ درصد به ۲۴,۵۱۱.۷۳ واحد رسید. بیشترین رقم شاخص در روز ۲۴,۵۳۵.۴۰ واحد و کمترین آن ۲۴,۵۰۱.۸۹ واحد ثبت شد. شاخص هم‌وزن فرابورس با کاهش ۶۱۶.۰۵ واحد معادل ۰.۴۶ درصد در سطح ۱۳۴,۳۳۴.۵۰ واحد ایستاد.

ارزش معاملات فرابورس ۴۶,۷۴۷.۹۲۹ میلیارد ریال و تعداد معاملات ۷۶,۳۵۸ بود. حجم معاملات نیز ۳.۲۱۷ میلیارد سهم اعلام شد.

نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس شامل «آریا» با اثر مثبت ۵۴.۳۴ واحد، «فزر» با ۲۲.۳۳ واحد مثبت، «سامان» با ۱۴.۵۶ واحد منفی، «شاوان» با ۸.۲۳ واحد منفی، «بپاس» با ۴.۱۴ واحد منفی، «وگردش» با ۴.۱ واحد مثبت و «حسینا» با ۳.۹۷ واحد منفی بود.

پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورس بر اساس تعداد معاملات عبارت بودند از:

«فزر» با ۷,۵۶۶ معامله،

«حسینا» با ۱,۷۵۳ معامله،

«مهر» با ۱,۳۴۰ معامله،

«وگردش» با ۱,۲۷۵ معامله،

«دکپسول» با ۱,۱۴۳ معامله،

«شبصیر» با ۱,۱۳۹ معامله.

ریسک‌های پیش‌روی بازار

تحلیلگران ۲ ریسک جدی را بالای سر بازار می‌بینند؛ نخست ناحیه حساس شاخص کل بین ۲,۸۲۰,۰۰۰ تا ۲,۸۵۰,۰۰۰ واحد که عبور و تثبیت بالای آن، شرط ادامه حرکت صعودی خواهد بود و عدم موفقیت می‌تواند منجر به یک نزول سنگین شود. دوم، ریسک جنگ که در صورت تداوم وضعیت کنونی، می‌تواند باعث تشدید خروج نقدینگی و افزایش فشار فروش شود.

همچنین هشدار داده می‌شود هر زمان ارزش معاملات خرد بالای ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان رفت و ۲ روز متوالی صف‌های خرید آبشاری عرضه شدند و روند مثبت به منفی پیاپی شکل گرفت، آن زمان باید برای ذخیره سود و خروج اقدام کرد.

شایان ذکر است شاخص کل از سقف اردیبهشت تاکنون نزدیک به ۲۷ درصد معادل بیش از ۸۷۴ هزار واحد افت کرده و بازگشت کمتر از ۳۵۰ هزار واحدی از کف، نشان می‌دهد این نماگر حتی نصف مسیر لازم برای بازگشت به ترازهای ۵ ماه قبل را طی نکرده است.

این در حالی است که بسیاری از نمادها حتی رشد ۱۰ تا ۱۵ درصد اخیر را هم تجربه نکرده‌اند و همچنان بیش از ۵۰ درصد نسبت به قیمت‌های بهاری پایین‌تر معامله می‌شوند و فاصله بسیار بیشتری تا سقف‌های تاریخی دارند. اصطلاحاً «پول ترسو» است و مسیر آینده آن بیش از هر زمان دیگری به رخدادهای سیاسی و اراده دولت گره خورده است.

از طرف دیگر کارشناسان معتقدند اگر طی همین ۴ روز اخیر دامنه نوسان و حجم مبنا حذف می‌شد و نمادهای بسته بازگشایی می‌شدند، بخش بزرگی از زیان فعالان و سهامدارانی که از رشد سایر بازارها جا مانده‌اند می‌توانست جبران شود. اما دامنه نوسان و حجم مبنا به گفته برخی، «سراسر فساد» است و منافع گروه‌هایی را تأمین می‌کند که در سقف‌های قیمتی فروشنده بوده‌اند و اکنون با کندی بازار فرصت بازگشت پیدا کرده‌اند.

