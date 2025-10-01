ناحیه مقاومتی ۲.۷ میلیون واحدی ترمز شاخص کل را کشید

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ شاخص کل بورس کار خود را از سطح ۲,۷۳۵,۱۷۷ واحد آغاز کرد، در ادامه تا ۲,۷۱۲,۵۷۱ واحد کاهش یافت و سپس با ورود نسبی خریداران به ۲,۷۲۸,۴۸۴ واحد رسید. این رقم نسبت به روز گذشته کاهش ۶,۶۹۲ واحد معادل ۰.۲۴ درصد را نشان می‌دهد. بیشترین مقدار روزانه شاخص کل ۲,۷۳۰,۳۳۴ واحد و کمترین آن ۲,۷۱۲,۵۷۱ واحد ثبت شد.

شاخص هم‌وزن با افت ۵,۱۶۱ واحد معادل ۰.۶۴ درصد به سطح ۸۰۳,۰۸۵ واحد رسید. شاخص آزاد شناور نیز با کاهش ۴,۶۳۲ واحد معادل ۰.۱۳ درصد در محدوده ۳,۴۵۷,۹۴۹ واحد ایستاد.

شاخص بازار اول افت ۲,۶۸۶ واحد معادل ۰.۱۳ درصد و شاخص بازار دوم کاهش ۲۰,۰۷۸ واحد معادل ۰.۳۹ درصد داشت. در شاخص قیمت وزنی – ارزشی، عدد ۴۸۵,۵۳۸ ثبت شد که معادل کاهش ۱,۱۹۱ واحد معادل ۰.۲۴ درصد بود.

ارزش و حجم معاملات

ارزش بازار بورس تهران به ۸۱,۸۷۱,۴۱۰ میلیارد ریال رسید. تعداد معاملات ۵۵۶,۰۹۷ و ارزش کل معاملات بازار ۲۰۱,۰۰۸ میلیارد ریال بود. حجم معاملات نیز ۳۴.۲۱۷ میلیارد سهم ثبت شد.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی به ۱۲,۸۶۲ میلیارد تومان رسید که با توجه به معیارهای هشداردهنده، قرار گرفتن این عدد در محدوده ۱۲ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان، همراه با عرضه آبشاری صف‌های خرید در ۲ روز متوالی و وقوع مثبت به منفی پیاپی در روند نمادها، سیگنال جدی برای ذخیره سود و خروج تلقی می‌شود؛ وضعیتی که معاملات امروز بی‌شباهت به این سناریو نبود. خروج نقدینگی حقیقی به دلیل خرید حقوقی‌ها ۱,۲۷۳ میلیارد تومان و ورود نقدینگی به صندوق‌های درآمد ثابت ۷۴۲ میلیارد تومان بود.

در پایان روز، ۵۷ نماد در صف خرید به ارزش ۱۶۱ میلیارد تومان و ۲۳۷ نماد در صف فروش به ارزش ۱,۳۹۲ میلیارد تومان قرار داشتند. تعداد نمادهای مثبت بدون صف ۱۱۲ و نمادهای منفی بدون صف ۲۵۵ بود. سرانه خرید حقیقی ۷۶ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ۷۳.۷ میلیون تومان ثبت شد.

نمادهای شاخص‌ساز و پرتراکنش

«فملی» با اثرگذاری مثبت ۵,۲۴۸.۵۱ واحد، صدر نشین فهرست بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل بود. «شپنا» نیز ۱,۷۰۲.۹ واحد اثر مثبت داشت. در سمت منفی، «شستا» ۱,۳۶۲.۹۶ واحد، «وپاسار» ۱,۲۹۸.۵۳ واحد، «نوری» ۱,۰۵۹.۷ واحد، «فولاد» ۹۹۹.۷۲ واحد و «وبملت» ۹۵۱.۱۱ واحد شاخص را پایین کشیدند.

پرتراکنش‌ترین نمادها بر اساس تعداد معاملات شامل «شپنا» با ۲۸,۵۳۰ معامله، «خودرو» با ۲۱,۸۲۴ معامله، «وبملت» با ۱۳,۶۶۴ معامله، «فملی» با ۱۱,۵۸۶ معامله، «فولاد» با ۱۰,۷۱۰ معامله، «شستا» با ۹,۵۷۴ معامله و «خساپا» با ۹,۴۶۵ معامله بود.

وضعیت فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با افت ۵۱.۶۲ واحد معادل ۰.۲۱ درصد به ۲۴,۴۷۰.۵۷ واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با کاهش ۱,۰۱۰.۷۸ واحد معادل ۰.۷۵ درصد به سطح ۱۳۳,۹۳۹.۷۵ واحد رسید.

ارزش معاملات فرابورس ۴۰۱,۶۶۴ میلیارد ریال و تعداد معاملات ۲۱۸,۵۸۰ بود. حجم معاملات نیز ۱۳.۳۹۰ میلیارد سهم اعلام شد.

نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس شامل «آریا» با اثر مثبت ۵۴.۳۴ واحد، «فزر» با ۲۲.۸۳ واحد مثبت، «بپاس» با ۱۵.۱۶ واحد منفی، «کگهر» با ۱۳.۷۸ واحد منفی، «سامان» با ۱۳.۱۴ واحد منفی، «نی‌شکر» با ۱۰.۵ واحد مثبت و «شاوان» با ۷.۶۵ واحد منفی بود.

پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورس عبارت بودند از: «فزر» با ۱۱,۶۷۴ معامله، «حسینا» با ۳,۲۸۱ معامله، «مهر» با ۲,۹۸۹ معامله، «نان» با ۲,۷۳۶ معامله، «زفکا» با ۲,۳۹۹ معامله، «دزاگرس» با ۲,۳۳۲ معامله و «هجرت» با ۲,۳۰۰ معامله.

ریسک‌های پیش‌روی بازار

بازاری که طی ماه‌های اخیر عملاً جایی نرفته و صحبت از جهش یا بازگشت پایدار، بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، به شوخی شبیه است. شاخص کل از سقف تاریخی خود در اردیبهشت، نزدیک به ۲۷ درصد و بیش از ۸۷۴ هزار واحد افت کرده و بازگشت کمتر از ۳۵۰ هزار واحدی از کف، نشان می‌دهد که این نماگر حتی نصف راه لازم برای رسیدن به ترازهای ۵ ماه پیش را نپیموده است. بسیاری از سهام نیز هنوز رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی اخیر را تجربه نکرده‌اند و بیش از ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های بهاری معامله می‌شوند، فاصله‌ای که از سقف‌های تاریخی‌شان بسیار بیشتر است.

اصطلاحاً بازار همچنان در وضعیت «پول ترسو» است و روند آتی به‌شدت به رخدادهای سیاسی و تصمیمات کلان دولت وابسته خواهد بود. کارشناسان تأکید دارند در همین چند روز اخیر، اگر دامنه نوسان و حجم مبنا حذف و نمادهای بسته بازگشایی شده بودند، بخش بزرگی از زیان فعالان و سرمایه‌گذارانی که از رشد سایر بازارها جا مانده‌اند، می‌توانست جبران شود. به باور بسیاری، حجم مبنا و دامنه نوسان «سراسر فساد» است و ذی‌نفعان زیادی دارد، زیرا مانع از آن می‌شود که افرادی که در سقف‌های قیمتی فروشنده بوده‌اند، از رشد سریع بازار جا بمانند.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد بازار با ۲ ریسک مهم مواجه است؛ نخست محدوده مقاومتی حساس شاخص کل که عبور و تثبیت بالای آن برای ادامه مسیر صعودی حیاتی بوده و ناکامی در این محدوده می‌تواند سبب نزول سنگین شود. دوم، ریسک درگیری‌های ژئوپلیتیک که همچنان بر افق بازار سایه افکنده است. تا زمان رفع این دو ریسک، استراتژی غالب، نظاره‌گری و آماده بودن برای خروج به‌موقع در شرایط بحرانی است.