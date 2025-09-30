به گزارش خبرنگار مهر، روز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴، بورس تهران در حالی معاملات خود را به پایان رساند که همچنان نمی‌توان از بازگشت واقعی یا جهش پایدار سخن گفت؛ وضعیتی که حتی صحبت از جهش نامیدن بازدهی این ۴ روز برای بسیاری از فعالان بازار بیشتر به شوخی شبیه است.

شاخص کل که در اردیبهشت ماه به اوج تاریخی خود رسیده بود، تاکنون نزدیک به ۲۷ درصد و بیش از ۸۷۴ هزار واحد افت کرده و بازگشت کمتر از ۳۵۰ هزار واحدی از کف، هنوز معادل نیمی از مسیر لازم برای بازگشت به ترازهای ۵ ماه پیش هم نیست.

بسیاری از نمادها حتی رشد ۱۰ تا ۱۵ درصد اخیرِ شاخص را تجربه نکرده‌اند و فاصله آن‌ها از قیمت‌های بهاری بیش از ۵۰ درصد و از سقف‌های تاریخی خود بسیار بیشتر است. در این میان، جریان موسوم به «پول ترسو» نقش پررنگی دارد و دامنه نوسان و حجم مبنا به شدت روند طبیعی بازار را کند کرده است؛ دو ابزاری که به گفته کارشناسان «سراسر فساد» بوده و تنها منافع گروه‌هایی را تأمین می‌کند که از رشد بازار جا مانده‌اند تا با کند شدن روند به جمع خریداران بازگردند.

در صورت حذف این محدودیت‌ها، بخش بزرگی از زیان فعالان و سهامدارانی که در ماه‌های اخیر از رشد سایر بازارها محروم مانده‌اند، می‌توانست ظرف همین ۴ روز اخیر جبران شود.

وضعیت کلی بازار بورس تهران

در پایان دادوستدهای امروز، شاخص کل بورس با افزایش ۳۴,۶۴۲.۴۶ واحد معادل ۱.۲۸ درصد نسبت به روز پیش، در سطح ۲,۷۳۵,۱۷۷.۱۷ واحد ایستاد.

دامنه نوسان روزانه شاخص بین ۲,۷۳۵,۱۷۴.۰۸ تا ۲,۷۴۵,۳۵۹.۶۷ واحد ثبت شد.

در مقابل، شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۵۶۵.۳۶ واحد معادل منفی ۰.۰۷ درصد به رقم ۸۰۸,۲۴۷.۰۲ واحد رسید که بیانگر فشار فروش در بخش وسیعی از نمادهای کوچک و متوسط بازار است.

شاخص آزاد شناور با رشد ۴۵,۲۷۵.۹۱ واحد معادل ۱.۳۲ درصد به رقم ۳,۴۶۲,۵۸۳.۹۱ واحد رسید.

ارزش بازار بورس تهران در پایان معاملات ۸۲,۰۷۸,۶۸۶.۶۱۸ میلیارد ریال برآورد شد.

ارزش کل معاملات بازار بورس به ۲۱۸,۶۴۹.۷۰۳ میلیارد ریال با حجم ۴۱.۶۷۰ میلیارد سهم و تعداد ۵۵۳,۵۵۹ معامله رسید.

در گروه نمادهای شاخص‌ساز، «فملی» با اثر مثبت ۶,۶۴۸.۴۸ واحد، «فارس» با ۶,۳۳۱.۸۹ واحد، «فولاد» با ۲,۸۴۹.۳۵ واحد، «پارسان» با ۲,۲۹۴.۴۸ واحد، «شپنا» با ۲,۰۷۱.۶۸ واحد، «وغدیر» با ۱,۹۴۳.۵۶ واحد و «نوری» با ۱,۹۳۹.۵۶ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد شاخص کل گذاشتند.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس

بر اساس تعداد معاملات، بانک ملت (وبملت) با ۳۰,۸۷۳ معامله در صدر نمادهای پرتراکنش قرار گرفت.

پس از آن ایران‌خودرو با ۲۹,۴۰۸ معامله، سایپا با ۱۹,۶۹۳ معامله، فولاد مبارکه اصفهان با ۱۷,۲۹۷ معامله، شستا با ۱۵,۷۵۴ معامله، پالایش نفت بندرعباس با ۱۵,۰۷۸ معامله و بانک تجارت با ۱۲,۷۵۷ معامله در رتبه‌های بعدی بودند.

بازار فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس امروز با کاهش ۱۴.۱۸ واحد معادل منفی ۰.۰۶ درصد در سطح ۲۴,۵۲۲.۱۹ واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با افت ۶۹۷.۷۷ واحد معادل منفی ۰.۵۱ درصد به ۱۳۴,۹۵۰.۵۵ واحد رسید.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس به ۱۳,۳۴۳,۰۸۱.۵۴۴ میلیارد ریال و ارزش بازار پایه به ۳,۳۸۷,۸۳۲.۳۳۹ میلیارد ریال رسید. مجموع ارزش معاملات بازار فرابورس به ۳۸۶,۱۳۷.۵۱۸ میلیارد ریال با حجم ۱۱.۱۹۴ میلیارد سهم در ۱۸۳,۵۹۹ معامله بالغ شد.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل فرابورس، «آریا» با اثر مثبت ۲۹.۰۲ واحد، «فزر» با ۲۲.۷۹ واحد و «زاگرس» با ۱۰.۷۹ واحد در سمت صعودی و «سامان» با منفی ۱۲.۳۱ واحد، «کگهر» با منفی ۵.۵۱ واحد و «ساوه» با منفی ۴.۷۳ واحد در سمت نزولی قرار گرفتند.

پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورس

در صدر این گروه، «فزر» با ۷,۳۶۲ معامله، «وگردش» با ۳,۴۸۰ معامله، «خنور» با ۲,۷۳۲ معامله، «فرابورس ایران» با ۲,۴۵۲ معامله، «فصبا» با ۲,۱۳۵ معامله، «وپایا» با ۲,۰۷۴ معامله و «کرمان» با ۱,۸۸۶ معامله جای گرفتند.

گردش نقدینگی خرد و صفوف معاملاتی

ارزش معاملات خرد بازار سهام و صندوق‌های سهامی امروز معادل ۱۲,۷۶۷ میلیارد تومان بود. خروج نقدینگی حقیقی در اثر خرید حقوقی‌ها به ۱,۳۶۴ میلیارد تومان و خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت به ۳۷۵ میلیارد تومان رسید.

در جریان معاملات، ۹۵ نماد به ارزش ۹۶۷ میلیارد تومان در صف خرید و ۲۲۹ نماد به ارزش ۱,۴۰۵ میلیارد تومان در صف فروش قرار گرفتند. همچنین ۱۱۹ نماد مثبت و ۲۲۶ نماد منفی بدون صف معامله شدند.

سرانه خرید و فروش حقیقی‌ها به ترتیب ۶۹ و ۶۹ میلیون تومان ثبت شد که نشان‌دهنده برابری کم‌سابقه و رقابت نزدیک خریداران و فروشندگان است.

از ابتدای معاملات تا پایان بازار، تغییر محسوسی در آرایش صف‌ها و نمادهای مثبت و منفی مشاهده شد؛ به نحوی که صفوف فروش سنگین‌تر و صفوف خرید سبک‌تر شد و تعداد نمادهای مثبت کاهش و نمادهای منفی افزایش یافت.

کارشناسان معتقدند شاخص کل برای عبور از گذرگاه ۲.۸ میلیون واحدی نیاز به نیروی خرید و نقدینگی قابل توجهی دارد و در صورت عبور موفقیت‌آمیز، امکان تغییر روند و بازگشت پرقدرت‌تر بازار افزایش خواهد یافت. با این حال، وابستگی شدید بازار به متغیرهای سیاسی و تصمیمات کلان دولت، مسیر پیش‌رو را همچنان پرریسک و پرنوسان می‌سازد.