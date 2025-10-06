شاخص کل بورس تهران ۳۶ هزار واحد دیگر رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴، تالار شیشه‌ای بورس تهران در فضایی نسبتاً مثبت اما پرالتهاب فعالیت خود را به پایان رساند. پشتوانه اصلی این روند، تحرک نسبی پول حقیقی و رشد شاخص‌ها بود که در شرایطی با مقاومت‌های جدی روبه‌رو شد. بازار از ابتدای معاملات با فشار تقاضا در گروه‌های شاخص‌ساز آغاز شد و تا پایان، توانست افزایش قابل توجهی در شاخص کل و عمده نماگرها ثبت کند.

وضعیت کلی بورس تهران

در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۳۶,۶۳۱.۸۶ واحد معادل ۱.۲۸ درصد، به رقم ۲,۸۹۰,۶۹۲.۱۷ واحد رسید. دامنه نوسان این شاخص در طول روز بین ۲,۸۸۳,۷۰۲.۹۰ واحد در کف و ۲,۹۰۰,۴۰۸.۶۷ واحد در سقف حرکت کرد. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱,۳۸۱.۸۴ واحد برابر با ۰.۱۷ درصد، عدد ۸۲۸,۳۳۶.۰۳ واحد را ثبت کرد.

ارزش بازار بورس تهران در پایان دادوستدها به ۸۶,۷۳۶,۹۴۳.۶۱۱ میلیارد ریال رسید. تعداد کل معاملات انجام شده، ۶۰۸,۹۶۴ فقره بود و ارزش کل معاملات برابر با ۱۹۳,۱۰۰.۳۰۲ میلیارد ریال با حجم ۴۱.۲۳۹ میلیارد سهم به ثبت رسید.

در شاخص‌های منتخب، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با ۶,۵۱۸.۷۰ واحد افزایش به عدد ۵۱۴,۴۰۳.۶۲ واحد رسید که معادل رشد ۱.۲۸ درصدی است. شاخص قیمت (هم‌وزن) نیز با صعود ۶۹۲.۲۱ واحد یا ۰.۱۷ درصد در رقم ۴۱۴,۹۴۳.۷۹ واحد ایستاد. شاخص آزاد شناور با رشد ۴۳,۸۲۲.۵۶ واحد معادل ۱.۲۱ درصد، عدد ۳,۶۵۸,۳۵۲.۶۸ واحد را تجربه کرد. به همین ترتیب، شاخص بازار اول با ۲۷,۷۵۶.۵۰ واحد افزایش (۱.۲۴ درصد) به ۲,۲۶۷,۹۹۰.۲۹ واحد رسید و شاخص بازار دوم با ۷۰,۷۹۶.۵۵ واحد رشد (۱.۳۴ درصد) در سطح ۵,۳۵۳,۷۲۶.۶۵ واحد تثبیت شد.

جریان نقدینگی و صف‌های خرید و فروش

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی به ۱۶,۳۵۰ میلیارد تومان رسید. خروج نقدینگی ناشی از خرید حقوقی‌ها معادل ۳۳۷ میلیارد تومان و خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت معادل ۷۵۹ میلیارد تومان ثبت شد. در پایان روز، ۱۱۶ نماد با مجموع ارزش ۱,۶۶۹ میلیارد تومان در صف خرید و ۱۳۹ نماد با ارزشی معادل ۱,۰۵۵ میلیارد تومان در صف فروش قرار داشتند.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

در میان نمادهای شاخص‌ساز، «فارس» با تأثیر مثبت ۷,۶۶۴.۸۲ واحد، «فملی» با ۷,۳۴۸.۲۳ واحد، «فولاد» با ۳,۷۴۹.۱۰ واحد، «نوری» با ۲,۰۹۹.۵۰ واحد، «شپنا» با ۱,۸۰۸.۳۱ واحد، «وپاسار» با ۱,۶۵۸.۴۴ واحد و «پارسان» با ۱,۶۰۶.۱۱ واحد بیشترین اثر را بر افزایش شاخص کل داشتند.

نمادهای پرتراکنش بورس

معیار پرتراکنش بودن نمادها بر اساس تعداد معاملات، به ترتیب شامل این موارد بود:

«خودرو» با ۴۳,۵۳۹ معامله،

«شپنا» با ۲۵,۱۱۳ معامله،

«وبملت» با ۲۲,۴۹۲ معامله،

«فولاد» با ۱۸,۸۲۴ معامله،

«خساپا» با ۱۴,۹۷۷ معامله،

«ذوب» با ۱۴,۲۸۱ معامله،

«شبندر» با ۱۳,۵۲۵ معامله.

وضعیت فرابورس ایران

در بازار فرابورس شاخص کل با رشد ۸۴.۳۴ واحد برابر با ۰.۳۴ درصد، رقم ۲۵,۰۷۴.۴۳ واحد را ثبت کرد. بیشترین عدد روز برای این شاخص ۲۵,۱۳۹.۸۱ واحد و کمترین آن ۲۵,۰۶۲.۸۵ واحد بود. حجم معاملات فرابورس به ۱۴.۰۸۷ میلیارد سهم در ۲۱۸,۱۸۴ معامله رسید و ارزش کل معاملات معادل ۴,۷۳۶,۴۴۲.۱۷۴ میلیارد ریال بود.

شاخص کل هم‌وزن فرابورس با رشد ۴۸۱.۱۱ واحد معادل ۰.۳۵ درصد به ۱۳۸,۰۵۸.۰۹ واحد رسید. شاخص قیمت هم‌وزن نیز با افزایش ۱۳۳.۲۰ واحد یا ۰.۳۵ درصد در عدد ۳۸,۲۱۰.۷۳ واحد ایستاد. در شاخص‌های قیمتی، بازار اول فرابورس با عدد ۹,۴۷۳.۵۱ واحد و رشد ۳۴.۲۷ واحد (۰.۳۶ درصد) و بازار دوم با رقم ۹,۳۹۰.۰۶ واحد و رشد ۳۱.۱۳ واحد (۰.۳۳ درصد) بسته شدند.

نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس

در نمادهای اثرگذار مثبت بر شاخص فرابورس «آریا» با ۵۶.۵۳ واحد، «فزر» با ۱۱.۵۸ واحد، «آریان» با ۸.۴۴ واحد، «ارفع» با ۷.۰۸ واحد و «شگویا» با ۶.۴۲ واحد در صدر بودند. در سمت منفی «کگهر» با (۱۸.۷۷) واحد و «ومپنا» با (۸.۵۸) واحد اثر کاهشی داشتند.

نمادهای پرتراکنش فرابورس بر اساس تعداد معاملات شامل:

«فزر» با ۱۲,۷۵۷ معامله،

«نان» با ۳,۷۹۲ معامله،

«خاور» با ۳,۳۰۴ معامله،

«ساوه» با ۲,۹۱۰ معامله،

«رپویا» با ۲,۸۸۶ معامله،

«مهر» با ۲,۷۹۲ معامله،

«زفکا» با ۲,۶۵۳ معامله.