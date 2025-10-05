ورود شاخص کل به ناحیه سخت مقاومتی؛ احتیاط شرط عقل است!

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ تالار معاملات بورس تهران تحتتأثیر ۲ خبر مهم «حذف ۴ صفر از پول ملی» و «پذیرفته شدن پیشنهاد صلح ایالات متحده توسط حماس» آغاز به کار کرد؛ اخباری که امیدواری به کاهش تنشها در غرب آسیا هرچند موقت را میان فعالان اقتصادی و بورسی افزایش داد و موجی از تقاضا را به بازار تزریق کرد. این خوشبینی باعث شد شاخص کل در ابتدای معاملات با رشد چشمگیر باز شود.
شاخصهای بورس تهران
در ابتدای معاملات امروز، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۶۰,۳۱۳ واحد معادل ۲.۱۶ درصد به رقم ۲,۸۵۳,۶۴۷.۲۰ واحد رسید. شاخص کل (هموزن) نیز با رشد ۹,۲۵۲.۲۰ واحد معادل ۱.۱۳ درصد در سطح ۸۲۶,۸۰۰.۶۴ واحد ایستاد. شاخص آزاد شناور با رشد ۷۶,۱۵۲.۳۹ واحد معادل ۲.۱۵ درصد به ۳,۶۱۴,۸۳۲.۳۱ واحد رسید. شاخص بازار اول با ۵۲,۶۲۲.۵۳ واحد افزایش معادل ۲.۴۰ درصد به رقم ۲,۲۴۰,۸۵۱.۳۶ واحد و شاخص بازار دوم با رشد ۹۵,۸۱۲.۴۳ واحد معادل ۱.۸۵ درصد به سطح ۵,۲۷۹,۳۴۶.۰۳ واحد رسید.
ارزش بازار بورس تهران در این روز به ۸۵,۶۲۶,۰۵۶.۵۲۲ میلیارد ریال رسید. تعداد کل معاملات انجام شده ۲۴۰,۸۲۱ مورد بود و ارزش معاملات کل بازار بورس معادل ۷۶,۰۷۹.۵۲۷ میلیارد ریال با حجم ۲۳.۱۴۸ میلیارد سهم ثبت شد.
گردش نقدینگی و صفها
ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی به ۶,۳۳۳ میلیارد تومان رسید. ورود نقدینگی ناشی از فروش حقوقیها ۳۶۰ میلیارد تومان و خروج نقدینگی از صندوقهای درآمد ثابت ۱,۰۱۳ میلیارد تومان بود. در پایان معاملات، ۱۷۰ نماد در صف خرید با ارزشی معادل ۴,۳۹۰ میلیارد تومان قرار داشتند و ۶۱ نماد در صف فروش با ارزشی معادل ۱,۰۵۸ میلیارد تومان. سرانه خرید حقیقی ۷۱.۷ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ۶۴.۵ میلیون تومان ثبت شد. تعداد نمادهای مثبت بدون صف ۳۱۴ و نمادهای منفی بدون صف ۱۲۷ بود.
نمادهای اثرگذار و پرتراکنش در بورس
در میان نمادهای اثرگذار مثبت بر شاخص کل، «فارس» با تاثیر ۷,۶۶۵.۰۷ واحد، «فملی» با ۶,۹۹۸.۵۵ واحد، «شپنا» با ۲,۲۴۷.۳ واحد و «نوری» با ۲,۲۳۹.۵۳ واحد بیشترین نقش را ایفا کردند. در سمت منفیها، «فولاد» با اثر ۳,۶۹۹.۲۳ واحد، «پارسان» با ۲,۵۷۷.۹۶ واحد و «وبملت» با ۲,۵۳۶.۴۸ واحد تاثیر کاهنده داشتند، هرچند فشار خرید کلی در بازار مانع افت قابل توجه شد.
پرتراکنشترین نمادهای بورس بر اساس تعداد معاملات شامل «خودرو» با ۲۵,۱۸۷ معامله، «وبملت» با ۱۸,۸۱۳ معامله، «شستا» با ۱۰,۰۶۵ معامله، «خساپا» با ۹,۴۱۸ معامله، «وتجارت» با ۸,۵۶۰ معامله و «فولاد» با ۸,۰۰۰ معامله بودند.
وضعیت فرابورس ایران
شاخص کل فرابورس با رشد ۱۶۷.۰۵ واحد معادل ۰.۶۷ درصد به سطح ۲۴,۹۵۱.۷۵ واحد رسید. شاخص کل هموزن فرابورس نیز با رشد ۱,۰۹۳.۵۵ واحد معادل ۰.۸۰ درصد در رقم ۱۳۷,۳۴۴.۷۵ واحد ایستاد. ارزش معاملات فرابورس به ۴۱,۸۳۹.۵۴۰ میلیارد ریال با حجم ۳.۲۴۲ میلیارد سهم در ۷۳,۶۷۴ معامله رسید.
نمادهای اثرگذار مثبت فرابورس شامل «آریا» با تاثیر ۴۴.۲۴ واحد، «زاگرس» با ۱۰.۵۹ واحد، «شگویا» با ۸.۸۱ واحد و «شاوان» با ۷.۳۵ واحد بودند. پرتراکنشترین نماد فرابورس «فزر» با ۷,۳۲۶ معامله، «نیان» با ۲,۴۳۹ معامله و «رپویا» با ۱,۲۵۴ معامله ثبت شدند.
فضای کلی بازار و ریسکها
با وجود رشد شاخصها و موج خوشبینی خبری، تحلیلگران تاکید دارند که بورس هنوز به رشد پایدار نرسیده و صحبت از جهش بزرگ بیشتر شبیه شوخی است. شاخص کل از سقف اردیبهشت ۱۴۰۴ تاکنون نزدیک به ۲۷ درصد و بیش از ۸۷۴ هزار واحد افت کرده و بازگشت کمتر از ۳۵۰ هزار واحدی از کف، بیانگر آن است که حتی نیمی از مسیر بازگشت به ترازهای ۵ ماه قبل طی نشده است. بسیاری از نمادها حتی رشد محدود ۱۰ تا ۱۵ درصد اخیر را تجربه نکردهاند و فاصلهای بیش از ۵۰ درصد از قیمتهای بهار و فاصله بیشتری از سقفهای تاریخی خود دارند.
بازار اصطلاحاً در وضعیت «پول ترسو» قرار دارد، به این معنا که نوسانات آتی آن بهشدت وابسته به رخدادهای سیاسی و اراده دولت است. کارشناسان معتقدند در صورت حذف دامنه نوسان و حجم مبنا و بازگشایی نمادهای متوقف در همین روزهای اخیر، امکان جبران بخش بزرگی از زیان فعالان بازار فراهم میشد. حجم مبنا و دامنه نوسان از دید بسیاری از تحلیلگران ابزارهایی آلوده به فساد هستند که ذینفعان زیادی دارند؛ چرا که حذف آنها مانع بازسوار شدن افرادی میشود که سهام خود را در سقف فروختهاند.
دو ریسک اصلی پیشروی بازار
ریسک ناحیه مقاومتی شاخص کل در محدوده ۲,۸۵۰,۰۰۰ واحد: ناحیه حساس و حیاتی که عبور و تثبیت از آن شرط ادامه روند صعودی است، در غیر این صورت احتمال یک افت قابل توجه وجود دارد.
ریسک تنشهای منطقهای: تا زمان کاهش این دو ریسک، توصیه اصلی تحلیلگران «نظارهگری» و آمادگی برای خروج سریع در شرایط منفی است.
فاکتور مهم تابلویی نیز ارزش معاملات خرد بالای ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان همراه با عرضه آبشاری صفهای خرید در دو روز متوالی و تبدیل وضعیت مثبت به منفی پیاپی است؛ موضوعی که معاملات امروز بیشباهت به آن نبود.
بررسی نمودار شاخص کل
بر اساس نمودار روزانه، شاخص کل پس از عبور سریع از محدودههای ۲,۷۵۰,۰۰۰ و ۲,۸۰۰,۰۰۰ واحد، وارد هالهای از فشار عرضه و تقاضا شده که بهعنوان «خط مرزی روند» شناخته میشود. کارشناسان معتقدند عبور پایدار از این سطح میتواند زمینهساز بازگشت شاخص به مسیر صعودی میانمدت و نزدیکشدن به قله اردیبهشت سال جاری شود، اما شکست این سد مقاومتی و عدم تثبیت بالای آن، احتمال برگشت و اصلاح قیمتی را در کوتاهمدت افزایش میدهد.
در جریان معاملات امروز، حجم و ارزش دادوستدها نشان از ورود نقدینگی قابل توجه به نمادهای شاخصساز دارد، با این حال تجربههای پیشین در برخورد با مقاومتهای مهم، هشداری جدی به معاملهگران است مبنی بر اینکه فشار فروش حقوقیها و عرضه آبشاری میتواند روند مثبت را به سرعت به منفی بدل کند.
تحلیلگران فنی بازار تأکید میکنند که تثبیت بالای مقاومت ۲,۸۵۰,۰۰۰ واحد، مستلزم تکرار ارزش معاملات خرد بالای ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان و حفظ برتری قدرت خرید حقیقیها در چند روز پیاپی است. در غیر اینصورت، موج عرضه میتواند بازار را به عقبنشینی وادار کند.
این سطح مقاومتی اکنون نهتنها برای معاملهگران و سرمایهگذاران خرد، بلکه برای فعالان حقوقی و بازارسازها نیز به یک آزمون اعتماد تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن، مسیر شاخص در نیمه دوم پاییز را تعیین خواهد کرد.
نظر شما