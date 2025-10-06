شاخص کل به مرز ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ تالار شیشه‌ای بورس تهران شاهد معاملاتی پرنوسان و در عین حال مثبت بود. خبر پذیرفته شدن پیشنهاد صلح ایالات متحده توسط حماس از ابتدای هفته بار دیگر فضای بازار را تحت‌تأثیر قرار داد و امیدواری به کاهش تنش‌های منطقه‌ای هرچند موقت، موجی از تقاضا را در میان فعالان ایجاد کرد. این خوش‌بینی، هرچند در بستر ریسک‌های بزرگ مقاومتی و سیاسی شکل گرفت، اما از ابتدای هفته تا کنون، شاخص کل را در مسیر صعودی نگه داشت.

شاخص‌های اصلی بورس تهران

شاخص کل بورس تهران با افزایش ۴۱,۸۸۳.۳۱ واحد معادل ۱.۴۷ درصد به رقم ۲,۸۹۵,۹۴۱.۸۸ واحد رسید. در همین حال، شاخص کل (هم‌وزن) با رشد ۳,۰۸۷.۰۲ واحد معادل ۰.۳۷ درصد در سطح ۸۳۰,۰۴۱.۴۱ واحد ایستاد. شاخص آزاد شناور ۵۳,۸۳۱.۲۴ واحد معادل ۱.۴۹ درصد افزایش یافت و به عدد ۳,۶۶۸,۳۶۴.۵۷ واحد رسید. شاخص بازار اول ۳۴,۲۱۵.۰۷ واحد معادل ۱.۵۳ درصد صعود کرد و رقم ۲,۲۷۴,۴۴۷.۸۲ واحد را ثبت نمود، در حالی که شاخص بازار دوم با رشد ۷۳,۵۱۱.۹۶ واحد معادل ۱.۳۹ درصد به سطح ۵,۳۵۶,۴۴۱.۲۱ واحد رسید.

ارزش بازار بورس تهران به ۸۶,۹۱۸,۲۷۷.۱۷۵ میلیارد ریال رسید. تعداد کل معاملات انجام شده ۱۲۸,۸۳۰ فقره بود و ارزش کل معاملات بازار معادل ۵۱,۶۷۶.۹۲۴ میلیارد ریال با حجم ۹.۴۸۱ میلیارد سهم ثبت شد.

جریان نقدینگی و صف‌های خرید و فروش

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی ۳,۶۳۸ میلیارد تومان بود. ورود نقدینگی حقیقی ناشی از فروش حقوقی‌ها به ۲۲۳ میلیارد تومان رسید و خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت به ۷۵۴ میلیارد تومان ثبت شد. صف خرید شامل ۱۵۰ نماد با ارزشی معادل ۴,۴۴۷ میلیارد تومان بود، در حالی که صف فروش به ۵۶ نماد با ارزشی معادل ۱,۱۲۷ میلیارد تومان محدود شد. از کل نمادهای معامله شده، ۳۱۳ نماد مثبت بدون صف و ۱۵۱ نماد منفی بدون صف داشتند. سرانه خرید حقیقی ۷۸ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ۷۱.۵ میلیون تومان بود.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

در میان نمادهای اثرگذار مثبت بر شاخص کل، «فارس» با تأثیر ۷,۶۶۴.۸۲ واحد، «فملی» با ۷,۳۴۸.۲۳ واحد، «فولاد» با ۳,۷۹۹.۰۹ واحد، «پارسان» با ۲,۳۶۱.۹۳ واحد، «شپنا» با ۲,۲۹۹.۸۹ واحد، «نوری» با ۲,۲۹۹.۴۵ واحد و «وبملت» با ۲,۱۴۰.۰۸ واحد بیشترین نقش را ایفا کردند.

نمادهای پرتراکنش بر اساس تعداد معاملات

«خودرو» با ۹,۲۳۷ معامله، «وبملت» با ۷,۹۵۲ معامله، «شپنا» با ۷,۸۹۷ معامله، «شستا» با ۴,۴۱۹ معامله، «خساپا» با ۳,۶۱۴ معامله، «شبندر» با ۲,۸۲۶ معامله و «فولاد» با ۲,۸۱۹ معامله در صدر نمادهای پرتراکنش امروز قرار داشتند.

وضعیت فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با رشد ۱۲۹.۱۲ واحد معادل ۰.۵۲ درصد به سطح ۲۵,۱۱۹.۲۰ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن فرابورس نیز با افزایش ۵۹۴.۳۳ واحد معادل ۰.۴۳ درصد در عدد ۱۳۸,۱۷۱.۲۴ واحد ایستاد. ارزش معاملات فرابورس به ۲۳,۳۸۱.۳۵۴ میلیارد ریال با حجم ۱.۹۷۴ میلیارد سهم در ۴۳,۱۷۱ معامله رسید.

از نمادهای اثرگذار مثبت بر شاخص فرابورس می‌توان به «آریا» با ۵۶.۵۳ واحد، «زاگرس» با ۱۰.۰۸ واحد، «فزر» با ۹.۱۷ واحد، «خاور» با ۵.۵۹ واحد، «ومپنا» با ۵ واحد، «ودی» با ۳.۴۷ واحد و «شبصیر» با ۳.۲۵ واحد اشاره کرد.

نمادهای پرتراکنش فرابورس شامل «فزر» با ۴,۴۰۶ معامله، «فرابورس» با ۷۱۶ معامله، «نیان» با ۶۴۶ معامله، «نان» با ۵۸۵ معامله، «رپویا» با ۵۴۲ معامله، «زاگرس» با ۴۷۵ معامله و «مهر» با ۴۶۴ معامله بودند.

فضای کلی بازار و ریسک‌های پیش‌رو

با وجود رشد آرام شاخص‌ها، کارشناسان معتقدند بورس هنوز جایی نرفته و صحبت از جهش بزرگ بیشتر به شوخی شباهت دارد. شاخص کل از سقف اردیبهشت ۱۴۰۴ تاکنون نزدیک به ۲۷ درصد و بیش از ۸۷۴ هزار واحد افت کرده است و بازگشت ۵۰۰ هزار واحدی از کف، تنها کمی بیش از نصف مسیر برگشت به ترازهای ۵ ماه قبل را طی کرده است. بسیاری از سهام حتی رشد ۲۰ درصدی اخیر را تجربه نکرده‌اند و فاصله‌ای بیش از ۵۰ درصد از قیمت‌های بهار و فاصله بیشتری از سقف‌های تاریخی خود دارند.

اصطلاحاً بازار در وضعیت «پول ترسو» قرار دارد و فراز و نشیب پیش‌روی آن به‌شدت به رخدادهای سیاسی و اراده دولت گره خورده است. جنس رشد این روزها عمدتاً تحت کنترل بازارساز یا مارکت‌میکر است و نه پول‌های خرد حقیقی. همچنین در صورتی که در روزهای اخیر دامنه نوسان و حجم مبنا حذف می‌شد و نمادهای بسته بازگشایی می‌شدند، بخش بزرگی از زیان فعالان و سهامدارانی که از بازار جا مانده‌اند جبران می‌گردید.

کارشناسان حجم مبنا و دامنه نوسان را ابزارهایی آلوده به فساد می‌دانند که ذینفعان زیادی دارد. حذف این محدودیت‌ها مانع بازسوار شدن کسانی می‌شود که سهام خود را در سقف فروخته‌اند و اکنون در پی ورود مجدد به بازار هستند.

۲ ریسک بزرگ بر فراز بازار

ریسک ناحیه مقاومتی شاخص کل در محدوده ۲,۸۵۰,۰۰۰ واحد که تعیین‌کننده مسیر آتی است؛ تثبیت بالای این سطح می‌تواند نوید تغییر روند و تبدیل اصلاحات احتمالی پیش‌رو به فرصت خرید باشد، اما شکست آن احتمال یک افت قابل توجه را به همراه دارد.

ریسک جنگ که تا زمان کاهش آن، توصیه اصلی، نظاره‌گری و آمادگی برای خروج سریع در شرایط منفی است.

یک معیار مهم تابلویی نیز باید مدنظر فعالان باشد

هر زمان ارزش معاملات خرد جهش کند اما چند روز پیاپی صف‌های خرید به شکل آبشاری عرضه شوند و روند مثبت به منفی پیاپی تغییر یابد، آن نقطه می‌تواند فرصت مناسب برای سیو سود و خروج باشد.