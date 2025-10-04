به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری تشکیل جلسه می‌دهند. مهم‌ترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

کمیسیون اجتماعی

نشست مشترک کمیسیون اجتماعی با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران درخصوص مسائل و موضوعات مشترک

دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور بررسی تحقیق و تفحص از بانک‌ها با حضور نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص و مدیران عامل بانک‌های مربوطه

دعوت از سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری به منظور بررسی اقدامات به عمل آمده و برنامه‌های صندوق بازنشستگی کشوری به منظور تأمین معیشت، رفاه و درمان بازنشستگان

دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، آینده‌ساز، فولاد و سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به منظور بررسی گزارش مکتوب عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

کمیسیون فرهنگی

جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به منظور ارائه گزارش عملکرد این نهاد

جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور ارائه گزارش بزرگترین رویداد ملی فعالان جامعه‌پرداز جمعیت و خانواده با حضور مسئولان برگزاری این رویداد

کمیسیون عمران

بررسی نحوه اجرای ماده (۲۳) قانون برنامه هفتم (در اجرای ماده (۱۱۸) همان قانون) و استماع گزارش وضعیت پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه‌های توسعه اماکن ورزشی و رعایت مقررات ملی ساختمان در آن‌ها با حضور وزیر ورزش و جوانان و همچنین بازدید از روند بازسازی ورزشگاه آزادی تهران

بررسی احکام برنامه هفتم

ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری

بررسی عملکرد وزارت نیرو در اجرای احکام برنامه هفتم

رسیدگی به سؤالات نمایندگان از وزیر نیرو

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

بررسی احکام مرتبط با حوزه وظایف و فعالیت‌های کمیسیون در گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت

ادامه بررسی متن پیش نویس نحوه تنظیم بودجه‌های سنواتی (باتوجه به یک مرحله‌ای شدن و حذف احکام از لوایح بودجه سنواتی)

دعوت از وزیر راه و شهرسازی جهت پاسخ به سوال علی شیرین‌زاده نماینده کرج، اشتهارد و فردیس (۱ فقره)

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

بررسی عملکرد و برنامه های دستگاه های اجرایی در خصوص تامین اعتبار بازسازی و جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا

بررسی لایحه اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

استماع گزارش امنیتی در خصوص وقایع اخیر کشور با حضور وزیر اطلاعات

کمیسیون صنایع و معادن

بررسی عملکرد احکام قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

کمیسیون انرژی

بررسی عملکرد وزارت نیرو در اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت

بررسی اقدامات و برنامه های صـورت گرفته برای فشـارافزایی میدان پارس جنوبی

رسیدگی به سوالات نمایندگان از وزیر نفت

کمیسیون بهداشت و درمان

بررسی نحوه صدور مجوز و نظارت بر عملکرد عطاری‌های کشور

رسیدگی به طرح جامع توسعه روستایی کشور

اعضای کمیسیون در قالب یک نشست مشترک با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس موضوع نحوه انتقال دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی خارج از کشور به دانشگاه‌های داخل کشور را بررسی می کنند.

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

بررسی عملکرد معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و معاونت ارزی بانک مرکزی در زمینه ثبت سفارش‌های صورت گرفته و تخصیص و تامین ارز جهت تامین مواد اولیه کارخانجات تولید سموم مورد نیاز بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۴

بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه کشاورزی

انتخاب اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی درخصوص واردات نهاده‌های دامی

بررسی گزارش عملکرد سال اول اجرای احکام و تکالیف مقرر مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی در قانون برنامه هفتم پیشرفت

بررسی طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تامین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی

بررسی گزارش عملکرد سال اول اجرای احکام و تکالیف مقرر مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست در قانون برنامه هفتم پیشرفت

بررسی گزارش عملکرد سال اول اجرای احکام و تکالیف مقرر مرتبط با وزارت نیرو در قانون برنامه هفتم پیشرفت با حضور وزیر نیرو

کمیسیون اصل نود

جلسه مشترک کمیسیون و فراکسیون زیارت با حضور مدیرعامل بنیاد کرامت آستان قدس رضوی در خصوص پیگیری مسائل مطروحه در سفر مشهد مقدس

حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در خصوص بررسی وضعیت اجرای تعهدات شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز در واریز منابع حساب بهینه‌سازی

حضور مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی ایران و نماینده وزارت کشور در خصوص برنامه‌ریزی برای نحوه تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های کشور و جلوگیری از تکرار خاموشی سال گذشته در فصل پاییز و زمستان

پیگیری اجرایی شدن سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی

بررسی راهکارهای بهبود زنجیره تأمین و ارتقای کیفیت نان کشور

ارائه پیشنهادات لازم در خصوص افزایش انگیزه‌های اقتصادی تولیدکنندگان شامل آسیابانان و نانوایان

بررسی پیشنهادهای مربوط به تهیه و تولید محتوای آموزشی برای عموم مردم به منظور ارتقاء آگاهی در تشخیص دقیق تر آرد و نان کامل و نیز فراهم‌سازی زمینه نظارت گسترده مردمی،

بحث و تبادل نظر درباره ساز و کار قیمت‌گذاری گندم بر اساس دسته‌بندی کیفی با هدف حمایت از کشاورزان و جلوگیری از ورود گندم نامرغوب به چرخه انسانی

بررسی سازوکار تشکیل کمیته نظارت و بازرسی جهت حمایت از نانوایی‌های عرضه کننده نان کامل

بررسی موضوع اجرای طرح شناسه کالا در حوزه اقلام سلامت محور

کمیسیون اقتصادی

رسیدگی به طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانک‌های ناسالم)

دعوت از وزیر راه و شهرسازی برای رسیدگی به سوالات جمعی از نمایندگان

بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور از سال ۱۳۹۶ تاکنون

بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک آینده

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

بررسی گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه هفتم

ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

بررسی آخرین تحولات انرژی هسته‌ای

دعوت از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای پاسخ به سوال جمعی از نمایندگان