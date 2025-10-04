به گزارش خبرگزاری مهر، دستورکار هفته جاری کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

- بررسی پیشنهادات الحاقی به لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور غیر مجاز از مرزهای کشور.

- دیدار اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در محل نهاد ریاست جمهوری.

- دعوت از وزیر دادگستری برای پاسخ به سوالات نمایندگان.

- نشست مشترک با معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص امور تقنینی مجلس شورای اسلامی.

- بررسی وضعیت اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت مرتبط با وزارت دادگستری و قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه.