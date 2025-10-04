  1. سیاست
  2. مجلس
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

اعضای کمیسیون حقوقی مجلس این هفته با رئیس‌جمهور دیدار می‌کنند

اعضای کمیسیون حقوقی مجلس این هفته با رئیس‌جمهور دیدار می‌کنند

اعضای کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، طی هفته جاری با رئیس‌جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری دیدار و گفتگو خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دستورکار هفته جاری کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

- بررسی پیشنهادات الحاقی به لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور غیر مجاز از مرزهای کشور.

- دیدار اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در محل نهاد ریاست جمهوری.

- دعوت از وزیر دادگستری برای پاسخ به سوالات نمایندگان.

- نشست مشترک با معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص امور تقنینی مجلس شورای اسلامی.

- بررسی وضعیت اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت مرتبط با وزارت دادگستری و قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه.

کد خبر 6610778
زهرا علیدادی

