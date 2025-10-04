به گزارش خبرگزاری مهر، دستورکار هفته جاری کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:
- بررسی پیشنهادات الحاقی به لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور غیر مجاز از مرزهای کشور.
- دیدار اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در محل نهاد ریاست جمهوری.
- دعوت از وزیر دادگستری برای پاسخ به سوالات نمایندگان.
- نشست مشترک با معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص امور تقنینی مجلس شورای اسلامی.
- بررسی وضعیت اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت مرتبط با وزارت دادگستری و قوه قضائیه و دستگاههای تابعه.
