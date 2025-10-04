  1. استانها
  2. فارس
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

«علی بازیار» قهرمان پرتاب نیزه پارادوومیدانی جهان شد

«علی بازیار» قهرمان پرتاب نیزه پارادوومیدانی جهان شد

شیراز- علی بازیار، ملی‌پوش استان فارسی تیم ملی پارا دوومیدانی کشور، موفق شد مدال طلای رقابت‌های جهانی در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۴ را کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در هشتمین روز از رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، علی بازیار و عرفان بندری نمایندگان کشورمان در ماده پرتاب نیزه کلاس F54 به مصاف حریفان جهانی رفتند.

علی بازیار با ثبت رکورد ۳۲.۲۴ متر عنوان قهرمانی و مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

عرفان بندری دیگر نماینده کشورمان نیز با رکورد ۳۱.۲۳ متر به مدال برنز دست یافت.

با این موفقیت، مجموع مدال‌های کاروان ایران در این دوره به ۱۲ عدد رسید که شامل ۶ مدال طلا، ۲ نقره و ۴ برنز است.

ورزشکاران طلایی کشورمان عبارتند از: امیرحسین علیپور، الهام صالحی، سعید افروز، حسن باجلوند، علی‌اصغر جوانمردی و علی بازیار.

این افتخار، دومین نشان طلای ورزشکاران استان فارس در رقابت‌های جهانی پارا دوومیدانی است و بار دیگر ظرفیت‌های ورزش جانبازان و معلولین فارس را در سطح بین‌المللی به نمایش گذاشت.

کد خبر 6610812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها