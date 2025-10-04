«علی بازیار» قهرمان پرتاب نیزه پارادوومیدانی جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هشتمین روز از رقابتهای پارادوومیدانی قهرمانی جهان، علی بازیار و عرفان بندری نمایندگان کشورمان در ماده پرتاب نیزه کلاس F54 به مصاف حریفان جهانی رفتند.
علی بازیار با ثبت رکورد ۳۲.۲۴ متر عنوان قهرمانی و مدال طلای این رقابتها را از آن خود کرد.
عرفان بندری دیگر نماینده کشورمان نیز با رکورد ۳۱.۲۳ متر به مدال برنز دست یافت.
با این موفقیت، مجموع مدالهای کاروان ایران در این دوره به ۱۲ عدد رسید که شامل ۶ مدال طلا، ۲ نقره و ۴ برنز است.
ورزشکاران طلایی کشورمان عبارتند از: امیرحسین علیپور، الهام صالحی، سعید افروز، حسن باجلوند، علیاصغر جوانمردی و علی بازیار.
این افتخار، دومین نشان طلای ورزشکاران استان فارس در رقابتهای جهانی پارا دوومیدانی است و بار دیگر ظرفیتهای ورزش جانبازان و معلولین فارس را در سطح بینالمللی به نمایش گذاشت.
