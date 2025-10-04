برخورد دو هواپیما هنگام حرکت در فرودگاه لاگاردیا نیویورک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، دلتا ایر لاینز روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این برخورد با سرعت کم زمانی رخ داد که بال یک هواپیما که برای عزیمت به رونوک، ویرجینیا آماده می‌شد، به بدنه هواپیمای دیگری که از شارلوت، کارولینای شمالی وارد می‌شد، برخورد کرد.

این شرکت هواپیمایی اعلام کرد که یک مهماندار هواپیما دچار آسیب جزئی شده است و هیچ یک از مسافران هیچ کدام از پروازها آسیب ندیده‌اند. اداره فرودگاه های نیویورک و نیوجرسی در بیانیه‌ای اعلام کرد که فرد مجروح به بیمارستان منتقل شده است.

علت این برخورد تاکنون مشخص نیست.

با وجود این حادثه، تاثیری بر روند عملیات فرودگاه ایجاد نشده است.

این شرکت هواپیمایی اعلام کرد: دلتا با تمام مقامات مربوطه برای بررسی آنچه رخ داده همکاری خواهد کرد، زیرا ایمنی مشتریان و مردم ما بر هر چیز دیگری اولویت دارد. ما از مشتریان خود به خاطر این تجربه عذرخواهی می‌کنیم.