۴ هنرستان جدید به مجموعه فضای آموزشی شهرستان شاهرود اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر شنبه در دیدار با فرماندار شاهرود به میزبانی همین محل با بیان اینکه توسعه عدالت آموزشی به گفتمان اول جامعه امروز تبدیل شده است، ابراز داشت: این شرایط در استان سمنان به نسبت گذشته ارتقا یافته است.

وی با بیان اینکه نیمی از دانش آموزان پایه دهم هنرستان را برای ادامه تحصیل خود انتخاب کردند، افزود : این بهبود شاخص حاکی از اقبال دانش آموزان به سمت آموزش های مهارتی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه چهار هنرستان جدید در شاهرود اضافه شده است، ابراز داشت: هنرستان هنرهای زیبا دختران و پسران و دو هنرستان جوار صنعت از آن جمله هستند.

شریفی با بیان اینکه سهم دانش آموزان فنی و حرفه ای و کار و دانش پایه دهم از ساخت نظری بیشتر بوده است، تصریح کرد: ثبت نام این دانش آموزان نسبت به سال گذشته رشد چهار درصد داشته است.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد و حفظ آرامش و استقلال فضای آموزشی اولویتی که در آموزش و پرورش دنبال می شود، افزود: قطعا در چنین فضایی می توان به نتایج مورد انتظار مطلوب دست یافت.