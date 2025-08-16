قاسم شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از راه اندازی هنرستان هنرهای زیبای سمنان برای نخستین بار خبر داد و ابراز کرد: هفته گذشته تفاهم نامه‌ای با موضوع راه اندازی این مرکز بین آموزش و پرورش، فرمانداری سمنان و همچنین ارشاد اسلامی منعقد شده است.

وی با بیان اینکه در ساخت این هنرستان قرار است فرمانداری سمنان نیز کمک‌هایی را داشته باشد، افزود: هنرستان مذکور برای پسران سمنانی تا سال آینده به بهره برداری خواهد رسید و دانش آموزان می‌توانند از زیرساخت‌های آن بهره مند شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه اعتبارات لازم برای مطالعات احداث این هنرستان از سوی فرمانداری تأمین می‌شود، گفت: این هنرستان دارای سه رشته اصلی تجسمی، موسیقی و نمایش خواهد بود.

شریفی درباره تکالیفی که در تفاهم نامه ساخت این هنرستان قید شده است، افزود: ثبت‌نام دانش‌آموزان توسط آموزش و پرورش و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود و پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان نیز مسئول تأمین ساختمان و تجهیزات خواهد بود.

وی درباره شرایط تحصیل دانش آموزان در این هنرستان هم توضیح داد: هم اکنون هنرستان هنرهای زیبای دختران سمنان با سه رشته تجسمی، نمایش و موسیقی در مجتمع فرهنگی هنری کومش فعال است و هنرستان پسرانه که درباره آن صحبت شد نیز از سال تحصیلی آینده راه‌اندازی می‌شود.