حجت واعظی مربی سابق تیم ملی ریکرو در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارزیابی خود از وضعیت این رشته المپیکی برای حضور در رقابت‌های پیش رو اظهار کرد: پس از المپیک پاریس و آن نتیجه‌ای که مبینا فلاح رقم زد عملا ما دیگر هیچ دستاورد مهمی در این رشته نداشتیم. تیم ملی باید خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا، مسابقات جهانی سال آینده و در نهایت مسابقات کسب سهمیه المپیک آماده کند ولی آن چیزی که می‌بینیم اصلا شباهتی به آماده سازی یک تیم برای موفقیت در این رویدادها نیست. متأسفانه فدراسیون در وضعیت مناسبی قرار ندارد و نتوانسته انتظارات لازم را برآورده کند.

او با اشاره به اعزام تیم ملی به مسابقات ارمنستان گفت: این مسابقات بیشتر جنبه تدارکاتی دارد و حضور ملی‌پوشان در چنین رویدادهایی می‌تواند به تقویت روحیه آن‌ها کمک کند زیرا تجربه شرکت در یک رقابت برون‌مرزی و خروج از اردوهای تکراری داخلی همواره مفید است. با این حال واقعیت این است که سطح فنی این مسابقات بالا نیست و احتمالاً چندان به ارتقای فنی تیم ملی ایران کمک نمی‌کند.

واعظی افزود: حضور در چنین مسابقاتی به ویژه با اعزام ۱۶ ورزشکار بیشتر به سود فدراسیون و مدیریت آن است. در مسابقات سطح پایین که جایگاه ویژه‌ای در تقویم جهانی تیراندازی با کمان ندارند کسب مدال‌های متعدد آسان‌تر است و این مدال‌ها می‌توانند به رئیس فدراسیون کمک کنند تا ضعف‌های مدیریتی خود را پنهان کرده و اعضای مجمع را قانع کند که دستاورد قابل توجهی داشته است. با توجه به اینکه سال آینده انتخابات فدراسیون برگزار می‌شود این موفقیت‌ها می‌توانند نقش مهمی در تقویت موقعیت فدراسیون ایفا کنند.

مربی سابق تیم ملی ریکرو در پاسخ به این پرسش که مشکل اصلی این رشته در حال حاضر چیست؟ عنوان کرد: این رشته تجهیزات‌محور است و ما هم به هر حال در این زمینه بخاطر تحریم‌ها مشکل داریم درست؛ ولی مشکل اساسی ما در حال حاضر مدیریت فدراسیون است. حتی اگر حضور شعبانی بهار را به عنوان رئیس فدراسیون در نظر بگیریم و بپذیریم که او از خانواده این رشته نیست و ممکن است نتواند به‌طور کامل مسائل را درک کند متأسفانه دبیر فدراسیون نیز هیچ ارتباطی با تیراندازی با کمان ندارد. شرایط موجود ضربه مهلکی به این رشته در ایران وارد کرده است که حالا شاید به این زودی‌ها نتوان آن را جبران کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: حتی در بخش پاراتیروکمان نیز ضعیف عمل کرده‌ایم. این رشته ابتدا از فدراسیون جانبازان و معلولان جدا شد و زیر نظر فدراسیون تیراندازی با کمان قرار گرفت. اما در همین جابه‌جایی‌ها و دوران فعالیت تحت نظر فدراسیون تعدادی از ستاره‌های این رشته را از دست دادیم. در نهایت غلامرضا شعبانی‌بهار رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان خواستار بازگشت پاراتیروکمان به مجموعه ورزش جانبازان و معلولان شد. با این حال پس از مدتی دوباره شاهد درخواست او برای بازگرداندن این رشته به فدراسیون تیراندازی با کمان بودیم. بررسی همین رفت‌وآمدها نشان می‌دهد که طی این سال‌ها تمام بخش‌های تیراندازی با کمان با شرایط نامطلوبی مواجه بوده‌اند؛ چه تیم‌های ملی ریکرو و کامپوند و چه بخش پاراتیروکمان؛ نتایج ضعیف اخیر در رقابت‌های جهانی پاراتیروکمان نیز گواهی بر این وضعیت است.

واعظی در پایان و درباره نتیجه احتمالی ملی‌پوشان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: ما در بازی‌های آسیایی هانگژو ناکام بودیم و انتظار داشتیم پس از گذشت چند سال و با تجربه‌ای که مسئولان فدراسیون کسب کرده‌اند شاهد تغییرات مثبت در تیم ملی باشیم اما واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد. اگر تیم ملی در مسابقات معتبر حضور پیدا نکند و محک نخورد، اگر مربی توانمندی که از نظر فنی دانش بالایی داشته باشد بالای سر ملی‌پوشان نباشد و اگر بودجه کافی برای آماده‌سازی تیم اختصاص داده نشود نباید انتظار زیادی برای موفقیت در ناگویا داشت. با این حال برای تک‌تک ملی‌پوشان آرزوی موفقیت دارم؛ چرا که آن‌ها سرمایه‌های اصلی این رشته هستند و باید حفظ شوند تا بتوانند در میادین بزرگ برای کشور افتخارآفرینی کنند.