به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد رضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور در سفر به استان هرمزگان با آیتالله محمد عبادیزاده، نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این جلسه اظهار کرد: امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران مرهون تلاشها و فداکاریهای نیروهای مسلح است و از آنجا که فرماندهی این نیروها در عالیترین سطح، فرمانده معظم کل قوا هستند، صیانت از سلامت و اقتدار نیروهای مسلح برای ما امری حیاتی است.
وی افزود: هدایتهای ایشان، میتواند مسیر خدمت در این مسئولیت مهم را روشنتر و پربارتر نماید.
نظر شما