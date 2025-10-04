  1. استانها
پورخاقان:امنیت و اقتدار کشور مرهون فداکاری‌های نیروهای مسلح است

بندرعباس- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه امنیت و اقتدار ایران مرهون تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای مسلح است، گفت: صیانت از سلامت و اقتدار نیروهای مسلح امری حیاتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد رضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور در سفر به استان هرمزگان با آیت‌الله محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این جلسه اظهار کرد: امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران مرهون تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای مسلح است و از آنجا که فرماندهی این نیروها در عالی‌ترین سطح، فرمانده معظم کل قوا هستند، صیانت از سلامت و اقتدار نیروهای مسلح برای ما امری حیاتی است.

وی افزود: هدایت‌های ایشان، می‌تواند مسیر خدمت در این مسئولیت مهم را روشن‌تر و پربارتر نماید.

