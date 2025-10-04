دادبود: مازندران با معضل ۱۵۰ هزار مسکن غیرمجاز روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادود بعد از ظهر شنبه در حاشیه نشست مسئولان استان در استانداری با بیان این که اکنون استان با معضل وجود بیش از ۱۵۰ هزار واحد مسکونی غیرمجاز مواجه است، افزود: بسیاری از آن‌ها تخریب شده و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی به‌دنبال داشته‌اند.

معاون استاندار مازندران با اشاره به ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه طی سال‌های گذشته گفت: در بسیاری از نقاط، ساخت برج‌های چندطبقه بدون رعایت اصول فنی و ضوابط قانونی صورت گرفته است که اکنون، پس از گذشت ۲۵ سال، موجب شده با ضرورت‌هایی همچون تأمین مسکن مواجه شویم و ناگزیر به اتخاذ تصمیمات اصلاحی باشیم.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، با توجه به محدودیت منابع زمین در استان، ضروری است که با رعایت دقیق ضوابط و مقررات، حتی در اراضی با مساحت کمتر از هزار مترمربع نیز امکان صدور مجوز ساخت‌وساز وجود داشته باشد تا بتوان به نیاز روزافزون مردم در حوزه مسکن پاسخ داد.

دادبود با بیان اینکه نگاه به آینده توسعه استان باید فراتر از ظرفیت فعلی باشد، اظهار داشت: جمعیت فعلی مازندران حدود ۳.۵ تا ۴ میلیون نفر است، اما افق طرح‌های توسعه‌ای استان باید بر مبنای جمعیتی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر تعریف شود تا بتوان زیرساخت‌های مورد نیاز را از هم‌اکنون پیش‌بینی و تأمین کرد.

وی همچنین بر لزوم توجه به مقوله گردشگری و فضاهای فرهنگی در پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی تأکید کرد و گفت: در طراحی برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی جدید، پیشنهاد شده است فضاهای فرهنگی و تفریحی از جمله مراکزی با امکانات سرگرمی دیجیتالدر نظر گرفته شود که این پیشنهاد در مرحله بررسی و تکمیل قرار دارد.

معاون عمرانی استاندار مازندران در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان حاضر در جلسه اظهار امیدواری کرد: با اجرای تصمیمات کارشناسی‌شده و مبتنی بر آینده‌نگری، شاهد ارتقای جایگاه مازندران در سطح ملی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان باشیم.