هزار پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ چهارشنبه شب در جلسه ستاد بررسی حریم ساخت و سازهای شهرها و روستاهای مازندران در استانداری افزود: غالب ساخت و سازهای بی رویه در اراضی کشاورزی شرق استان به منظور احداث محل کسب و در غرب استان برای ویلاسازی و برج سازی است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون 554 پرونده از هزار و 140 پرونده استان به نفع سازمان جهاد و 362 فقره علیه این سازمان در محاکم قضایی بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه گسترش تغییر کاربری های اراضی کشاورزی مازندران برای توسعه صنعتی رو به فزونی گرفته است، تصریح کرد: باید طرح جامع احداث مجتمع های رفاهی و پذیرایی در تغییرهای کاربری اراضی اعمال شود.

تورنگ با بیان اینکه مبارزه با تغییرات کاربری اراضی کشاورزی صرفا با همکاری و تعامل جدی همه مسئولان ارشد استان میسر است، یادآور شد: کاهش ساخت و سازها با شیوه نامه تنظیمی در اراضی باید فرهنگ سازی شود.

سید مجید هاشمی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه از سه هزار و 100 روستای موجود استان هزار و 800 خانوار بالای 50 خانوار بوده که تعداد هزار و 500 خانوار آن دارای طرح هادی هستند.

وی خاطرنشان کرد: 94 درصد روستاهای استان مطابق با ضوابط طرح های هادی بوده و از مزایای این طرح بهره مند خواهند شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران با اشاره به اینکه در طرح های هادی مشاور افق 10 ساله ای را برای توسعه شهر و روستاهای استان در نظر می گیرد، تصریح کرد: کارگروه مغایرتهای طرح های هادی، هر هفته در بنیاد مسکن استان تشکیل و نسبت به تغییر کاربری های غیرمجاز بررسی اجمالی دارد.

هاشمی با بیان اینکه 96 درصد تغییر کاربری های غیرمجاز در بافت روستایی مسکونی است، یادآور شد: اکثر ویلاسازی های استان در غرب مازندران و از طریق غیربومی های سرمایه دار ایجاد می شود.

عباس خمیری، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری مازندران نیز در سخنانی خواستار تدوین طرح جامع کشاورزی و گردشگری در استان شد.

وی افزود: متاسفانه غالب ساخت و سازهای بی رویه و غیرمجاز در شهرها به خاطر عدم برخورد به صورت غیرقانونی توسط شهرداری ها صورت می گیرد.

مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری مازندران با اشاره به اینکه شهرداری ها باید به منابع پایدار اتکا کنند، تصریح کرد: متاسفانه در مقابل محل شورای شهر یکی از شهرهای استان ساخت و ساز بی رویه ای صورت گرفته که مربوط به یکی از اعضای شورا در دوره قبلی بوده و هیچ برخوردی با این خاطی نمی شود.

وی با تاکید بر رعایت قانون و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در گام اول توسط مسئولین و مدیران ارشد استان، اظهار داشت: عواقب و اثرات تخریب های غیرمجاز در صورتی که برای مردم فرهنگ سازی شود قطعا بسیاری از سودجویان را از این کار باز می دارد.