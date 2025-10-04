به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ائتلاف ناوگان آزادی روز جمعه اعلام کرد که ۱۱ کشتی به مسیر خود از ایتالیا به سوی نوار غزه با هدف شکستن محاصره این باریکه ادامه می دهند.

در بیانیه صادره از سوی ائتلاف ناوگان آزادی آمده است که بعد از حمله غیرقانونی رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود حامل کمک های انسانی برای ساکنان نوار غزه کشتی های مذکور به حرکت خود ادامه می دهند.

بر اساس این بیانیه، ۱۱ کشتی ائتلاف ناوگان آزادی حامل ۱۰۰ سرنشین از جمله تعداد زیادی از خبرنگاران و نیروهای امدادی است.

اسامی برخی از این کشتی ها شامل عبدالکریم عید، العوده، علاء النجار، أنس الشریف، الضمیر، غسان کنفانی است.