رسانه آمریکایی: نتانیاهو شخصاً دستور حمله به ناوگان الصمود را داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، شبکه آمریکایی "سی‌بی‌اس" (CBS) در گزارشی فاش کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شخصاً مجوز انجام عملیات نظامی علیه کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را صادر کرده است.

شبکه "سی‌بی‌اس" اعلام کرد: نتانیاهو شخصاً با عملیات نظامی علیه دو کشتی متعلق به "ناوگان آزادی" در ماه سپتامبر موافقت کرده است.

این شبکه گزارش داد: نتانیاهو ماه گذشته دستور حملات پهپادی به کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه را که در نزدیکی سواحل تونس به سمت غزه در حرکت بودند، صادر کرده است.

گفتنی است که ناوگان صمود اعلام کرد: نیروی دریایی اسرائیل صبح دیروز جمعه آخرین کشتی باقیمانده از ناوگان کمک های غزه را توقیف کرد. نیروی دریایی اسرائیل تمامی ۴۲ کشتی این ناوگان را توقیف کرده است.