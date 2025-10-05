به گزارش خبرگزاری مهر، در پی قتل ناجوانمردانه حجت الاسلام و المسلمین ولی‌الله حیدری امام جماعت مسجد بقیة‌الله محله باغ فیض تهران حین اقامه نماز ظهر و عصر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری پیام تسلیتی به شرح ذیل صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا للّه و انا الیه راجعون

حادثه تلخ حمله به امام جماعت مسجد بقیةاللّه در تهران و درگذشت شهادت گونه و مظلومانه حجت الاسلام و المسلمین آقای ولی‌اللّه حیدری، موجب تألّم و تأثر گردید. این ضایعه اندوهناک را به خانواده آن مرحوم و همه دوستان و ارادتمندانش تسلیت می‌گویم.

قطعا نهادهای مسئول پیگیر نیّت ضارب هستند و به این مهم رسیدگی کرده و اطلاع رسانی خواهند کرد.

حسب اطلاع، آن مرحوم از جمله روحانیون دارای سوابق مؤثر و تعهد انقلابی بوده است. إن‌شاءالله خدمات و زحمات آن مرحوم، ذخیره خیری برای ایشان باشد. از خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت و برای خانواده محترمش صبر و اجر مسئلت دارم.