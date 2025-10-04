معاون قوه قضاییه با خانواده شهید مرادی در دهلران دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه حسن بابایی و هیئت همراه در سفر به شهرستان دهلران با حضور در منزل شهید فریدالله مرادی با خانواده این شهید گرانقدر در دهلران دیدار کردند.

معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردر این دیدار ضمن ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و خانواده‌های شهدا گفت : شهدا چراغ راه هدایت هستند و سربلندی امروز کشور ما مدیون خون پاک شهدا است

بابایی اظهار داشت : خانواده‌های شهدا با صبر و استقامت خود درس بزرگی به جامعه می‌دهندلذا همه ما مسئولان سرکشی از خانواده شهدا را باید در اولویت کاری خود قرار بدهیم و خانواده شهدار را تکریم کنیم

در پایان این دیدار معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اهدای لوح سپاس به مادر بزرگوار این شهید از وی تجلیل و قدردانی کرد.

گفتنی است، شهید مرادی در چهارم بهمن ماه ۱۳۶۵ در منطقه قلاویزان مهران بر اثر اصابت گلوله مستقیم قناسه دشمن به درجه رفیع شهادت نائل آمد.