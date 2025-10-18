https://mehrnews.com/x39kST ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲ کد خبر 6626460 استانها ایلام استانها ایلام ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲ فعالیت واحدهای سیار اهدای خون در ایلام ایلام - در این فیلم، فعالیت واحدهای سیار اهدای خون در ایلام را مشاهده میکنید. دریافت 5 MB فیلم: مهسا نظری کد خبر 6626460 کپی شد مطالب مرتبط سازمان های مردم نهاد ایلام به سمت تخصصی حرکت کنند معاون قوه قضاییه با خانواده شهید مرادی در دهلران دیدار کرد محمدی مقدم:۶۳۰خدمت رایگان هلال احمر در مناطق دهلران و چوار ارائه شد برچسبها اهدای خون ایلام اهدا خون
نظر شما