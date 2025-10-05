عباس گلرو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از تلاش برای رفع مشکلات آب به خصوص آب شرب شهرستان های سمنان، سرخه و مهدیشهر خبر داد و بیان کرد: در دیداری با وزیر نیرو بر ضرورت تامین آب شرب منطقه تاکید شد.

وی از تامین ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آب شرب حوزه انتخابیه خود در دیدار با وزیر نیرو خبر داد و افزود: این اعتبارات می تواند به طرح های تامین آب کمک شایانی کند.

نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس همچنین از بازدید روند اجرای طرح های تصفیه و تامین آب در این حوزه انتخابیه خبر داد و گفت: تصفیه خانه فاضلاب سمنان شامل طرح ارتقا و ایستگاه پمپاژ سوکان دو پروژه ای هستند که توسط شرکت آبفا در دست اجرا قرار دارد.

گلرو با بیان اینکه طرح احداث مخزن دو هزار مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ و ساختمان رصد و پایش تاسیسات آبفا پیشرفت خوبی دارد، گفت: در بازدید از این طرح ها آخرین وضعیت اجرای پروژه ها مورد رصد قرار و تاکیدات لازم‌ بر اجرای پروژه صورت گرفت.

وی آب را مهمترین مسئله سمنان در برهه کنونی دانست و تصریح کرد: نیاز به همیت و اراده جمعی در زمینه تامین آب هستیم.