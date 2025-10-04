اسماعیلیان: پاییز امسال شرایط سختی برای تامین آب مشهد خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلیان صبح شنبه در جریان بازدید رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از مرکز مدیریت هوشمند آب و فاضلاب مشهد با تشریح عملکرد مرکز مدیریت هوشمند آب و فاضلاب مشهد اظهار کرد: با توجه به خشکسالی های پیاپی در مشهد حجم سدهای تامین کننده آب شرب مشهد به ۴ درصد رسیده و پاییز امسال شرایط سختی برای تامین آب کلان شهر مشهد خواهیم داشت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد افزود: با اقدامات صورت گرفته سرانه مصرف مشترکین و هدر رفت آب در کلان شهر مشهد بسیار کاهش یافته است و رتبه یک کشوری را دارد اما برای عبور از بحران کم آبی سرانه مصرف باید باز هم کاهش یابد.

وی ادامه داد: برای عبور از تنش آبی اقدامات ویژه ای با همکاری شرکت آب منطقه ای دردست اقدام است که می توان به تکمیل و بهره برداری از سد شوریجه تا پایان سال، طرح انتقال آب از یال شمالی هزارمسجد و طرح انتقال پساب به غرب مشهد اشاره نمود.

اسماعیلیان در خصوص اقدامات صورت گرفته در بخش فاضلاب نیز با اشاره به اینکه ۸۶ درصد شبکه جمع آوری فاضلاب مشهد اجرا شده و ۵ تصفیه خانه در مدار بهره برداری قراردارد گفت: ۳ تصفیه خانه جدید نیز در دست احداث است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد در پایان ضمن تشکر از همراهی و حمایت دستگاه قضا از این شرکت برخورد با انشعابات غیر مجاز و باغ ویلاها، تسریع در پیگیری پرونده های باز قضایی و انعکاس چالش های آب به سایر دستگاه ها را خواستار شد.