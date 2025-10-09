بهرام درویشی، بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه بررسی و رفع مشکلات اجرایی پروژه تأمین آب شرب شهر پاوه که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: پروژه انتقال آب هانی‌کوان با بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های آبرسانی منطقه به شمار می‌رود و با بهره‌برداری از آن، افق تأمین آب شرب شهرستان پاوه تا سال ۱۴۱۵ تضمین خواهد شد.

وی افزود: تاکنون با احتساب اعتبار امسال، بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده و ارزش اقتصادی آن با نرخ روز به بیش از یک هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به مشکلات متعدد پروژه گفت: با وجود چالش‌های اجرایی و مالی در طول سال‌های گذشته، اکنون با پیگیری‌های صورت‌گرفته و همکاری دستگاه قضایی و فرمانداری پاوه، بخش عمده این موانع رفع شده و تصمیم‌گیری لازم برای تکمیل احداث مخزن ۴۰۰ مترمکعبی انجام گرفته است.

درویشی اجرای این پروژه را از نظر فنی بسیار پیچیده توصیف کرد و افزود: با توجه به توپوگرافی خاص منطقه و اختلاف ارتفاع ۷۰۰ متری میان ایستگاه‌های پمپاژ، همچنین عبور خط انتقال ۱۴ و نیم کیلومتری از داخل شهر، اجرای طرح با دشواری‌های فراوانی همراه بوده و از منظر مهندسی، یکی از پروژه‌های منحصر به‌فرد کشور محسوب می‌شود.

وی نقش مردم و مسئولان پاوه را در پیشرفت این طرح مهم دانست و تصریح کرد: همراهی و حمایت مردم، روحانیت، امام جمعه و مسئولان شهرستان پاوه در همه مراحل اجرای پروژه، نقشی اساسی در عبور از موانع داشته است و این همدلی نمونه‌ای از همکاری مردمی در تحقق پروژه‌های زیربنایی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه در ادامه با اشاره به پیشرفت چشمگیر طرح در سال‌های اخیر گفت: در سال ۱۳۹۷ میزان پیشرفت پروژه حدود ۴۰ درصد و اعتبار آن ۴۴ میلیارد تومان بود، اما تا سال ۱۴۰۰ این رقم به ۸۰ درصد و ۹۰ میلیارد تومان افزایش یافت که نشان‌دهنده جهشی محسوس در روند اجراست.

وی تأکید کرد: در حال حاضر، بخش پایانی پروژه شامل تکمیل مخزن و خطوط ارتباطی در دستور کار قرار دارد و به‌زودی پیمانکار جدید انتخاب و عملیات اجرایی آغاز خواهد شد تا مردم پاوه هرچه سریع‌تر از آب شرب پایدار و سالم بهره‌مند شوند.

درویشی با اشاره به برنامه‌های بلندمدت تأمین آب شرب استان گفت: بر اساس برنامه جامع در حال تدوین، شهرستان پاوه در اولویت طرح‌های تأمین آب استان قرار دارد و علاوه بر منابع هانی‌کوان، تأمین آب از سد داریان نیز در حال بررسی است تا تا افق ۱۴۳۰، نیازهای پایدار آبی منطقه تضمین شود.

وی در پایان در پاسخ به مطالبه فعالان شهرستان برای ایجاد اداره مستقل آب در پاوه اظهار داشت: هرچند تاکنون این شهرستان واجد شاخص‌های لازم برای تشکیل اداره مستقل نبوده، اما با توجه به مصوبات سفرهای استانی و افزایش حجم پروژه‌های مرتبط، ایجاد دفتر نمایندگی آب منطقه‌ای در پاوه در دست بررسی است.