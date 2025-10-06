جهاد آبرسانی در روستاهای آذربایجان غربی؛ اجرای ۲۰۰ پروژه آبرسانی

مجتبی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آبی روستاهای استان، اظهار کرد: در حال حاضر از دو هزار و ۸۳۴ روستای استان دو هزار روستا تحت پوشش این شرکت هستند و مابقی روستاها از طریق چشمه و حفر چاه آب شرب مورد نیاز خود را تامین می کنند.

وی ادامه داد: با توجه به کاهش بارشها و خشکسالی ۸۳۴ روستایی که تحت پوشش نیستند دچار مشکل شده و در خواست تحت پوشش قرار گرفتن توسط شرکت را دارند اما به دلیل اعتبارات بالا و زمان بر بودن مطالعات آبرسانی به این روستاها این روند به صورت محدود در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با اشاره به اجرای طرح جهاد آبرسانی به روستاهای دارای تنش آبی استان عنوان کرد: این طرح با هدف تأمین آب شرب سالم و پایدار برای روستاهایی که فاقد آب بهداشتی از سال ۱۴۰۰ با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در استان در جال اجراست.

طرح جهاد آبرسانی در ۳۷۹ روستای آذربایجان غربی

وی با بیان اینکه بر اساس این تفاهم نامه ۳۷۹ روستای استان با جمعیت بیش از ۷۵۰ هزار خانوار با مبلغ ۹ هزار و ۶۶۶ میلیارد ریال در حال اجراست، افزود: به دلیل مشکلات تامین اعتبار هم اکنون این طرح ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز روند اجرای طرح تسریع می یابد.

نجفی با اشاره به اینکه این پروژه در شهرستان‌های شوط، پلدشت، چایپاره، سردشت، پیرانشهر، میاندوآب، شاهیندژ و بوکان در قالب مجتمع‌های چندروستایی اجرا می‌شود، گفت: تا کنون ۴۵ روستا به صورت مستقیم به بهره‌برداری رسیده و از نعمت آب شرب پایدار و بهداشتی بهره‌مند شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین، حجم ذخیره آب ۷۰ روستای میاندوآب از طریق احداث مخزن و حفر و تجهیز چاه‌های مجتمع افزایش یافته و پس از تکمیل خط انتقال، به طور کامل وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد. عملیات اجرایی پروژه همچنان در جریان است و تلاش می‌شود تمامی روستاها در کوتاه‌ترین زمان ممکن از خدمات این طرح بهره‌مند شوند.

اجرای ۲۰۳ طرح آبرسانی و فاضلاب شهری و روستایی در آذربایجان غربی

نجفی همچنین از از اجرای ۲۰۰ پروژه آبرسانی و فاضلاب در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: در سال مالی جاری با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در قالب ۲۰۳ طرح آبرسانی شهری و روستایی و نیز ۱۴ طرح جمع آوری فاضلاب در استان اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه پروژه‌های آبرسانی در سال جاری، خدمات‌رسانی به بیش از ۵۸۰ هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی را هدف‌گذاری کرده‌اند، افزود: در بخش روستایی ۱۶۲ پروژه تعریف و در دست اجراست که با تکمیل آن‌ها حدود ۴۵۰ هزار نفر از جمعیت روستایی استان از آب شرب پایدار و بهداشتی برخوردار خواهند شد.