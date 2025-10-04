  1. استانها
  2. اردبیل
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۰

بدری: ۵۰ میلیارد اعتبار برای تامین آب شرب پایدار اردبیل اختصاص یافت

اردبیل-نماینده مردم اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت:در راستا رفع تنش آبی در شهرستان‌های حوزه انتخابیه،۵۰ میلیارد تومان اعتبار به تامین آب شرب پایدار اختصاص یافت.

صدیف بدری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر از وزارت نیرو، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات تنش آبی برای تأمین آب شرب پایدار شهرها و روستاهای شهرستان‌های حوزه انتخابیه اختصاص یافت.

وی افزود: این اعتبار با هدف رفع مشکلات آب شرب و تقویت زیرساخت‌های آبرسانی در شهرستان‌های حوزه انتخابیه تخصیص یافته و در اختیار شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: تأمین آب شرب پایدار یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم استان است و این اعتبار می‌تواند گام بزرگی در کاهش مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در این بخش باشد.

