بدری: ۵۰ میلیارد اعتبار برای تامین آب شرب پایدار اردبیل اختصاص یافت

صدیف بدری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاشها و پیگیریهای مستمر از وزارت نیرو، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات تنش آبی برای تأمین آب شرب پایدار شهرها و روستاهای شهرستانهای حوزه انتخابیه اختصاص یافت.
وی افزود: این اعتبار با هدف رفع مشکلات آب شرب و تقویت زیرساختهای آبرسانی در شهرستانهای حوزه انتخابیه تخصیص یافته و در اختیار شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: تأمین آب شرب پایدار یکی از مهمترین دغدغههای مردم استان است و این اعتبار میتواند گام بزرگی در کاهش مشکلات و ارتقای کیفیت خدماترسانی در این بخش باشد.
