یوسفیان: مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی کشت اولویت آران و بیدگل است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد یوسفیان، شامگاه شنبه در جلسه شورای حفاظت منابع آب، با ابراز نگرانی از افت سطح آب‌های زیرزمینی اظهار کرد: با توجه به افزایش حساسیت در این حوزه لازم است سیاست‌های آتی شهرستان عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تمرکز مصرف منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی است، بر جلوگیری از استفاده غیرهدفمند از این منابع تأکید کرد و ابراز کرد: هدف اصلی، رساندن افت آب‌های زیرزمینی به حداقل ممکن است و همه دستگاه‌ها باید در این راستا مشارکت کنند.

فرماندار شهرستان آران و بیدگل با اشاره به اهمیت حیاتی منابع آبی، بر اتخاذ رویکردی نوین در بخش کشاورزی تأکید کرد و لزوم اصلاح الگوی کشت، مدیریت محصولات آب‌بر و توقف توسعه اراضی جدید در این شهرستان را ضروری دانست.

وی با بیان اینکه «اصلاح الگوی کشت» یکی از ارکان اصلی این سیاستگذاری است، خاطرنشان کرد: با توجه به مصرف بالای آب در روش‌های کشت روباز، اجرای تغییر الگوی کشت در سطح شهرستان امری ضروری است تا بتوانیم بهره‌وری منابع آبی را به طور قابل توجهی افزایش دهیم.

یوسفیان همچنین به «مدیریت محصولات آب‌بر» اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت و کاهش کشت صیفی‌جاتی نظیر هندوانه و طالبی که به شدت آب‌بر هستند، از اولویت‌های ما خواهد بود.

وی در پایان ضمن اشاره به اهمیت حفظ منابع آب شرب برای آینده، بر اجرای قاطعانه مصوبات قبلی از جمله نصب کنتورهای هوشمند تأکید کرد و گفت: از هم‌اکنون باید آگاهی‌رسانی و هشدار لازم به کشاورزان داده شود تا به سمت کشت‌هایی که با محدودیت آب مواجه خواهند شد، نروند.