ستایش دهقان بازیگر سینما و تلویزیون، درباره حضور اخیر خود در سریالها به مجموعه «شکارگاه» اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: «شکارگاه» جزو آثاری بود که از آن استقبال زیادی شد و البته سختی هایی هم داشت. من در این مجموعه گریم متفاوت، لباسهای متفاوت و شرایط خاصی داشتم که در بازی و کارم هم تأثیرگذار بود.
وی درباره همکاری خود با نیما جاویدی کارگردان این سریال بیان کرد: او کارگردانی بسیار دقیق و سختگیر است و این سختگیریها بر کیفیت خروجی کارش هم تأثیر دارد. چالش اصلی من در این پروژه به دلیل فشرده بودن کار و سختی پروژه بود. ما در مدت حدود ۴ ماه فیلمبرداری را انجام دادیم. فیلمبرداری در محدوده تهران انجام شد و از شهر خارج نشدیم، اما پروژه بهطور کلی سخت و فشرده بود.
دهقان در ادامه با اشاره به چالش نقشهایش در فیلم و سریال ها بیان کرد: نقشهایی که نیاز به مهارت خاص بهویژه مهارت جسمانی دارند، برای بازیگر چالشبرانگیز هستند. بعضی بازیگران از نقشهای پرچالش استقبال میکنند و برخی ترجیح میدهند در محدوده توانایی خود فعالیت کنند. اما من همیشه از چالش استقبال میکنم، چون نقش را برایم جذابتر میکند و باعث میشود بیشتر برای آن وقت بگذارم و سبک زندگیام را به سبک زندگی کاراکتر نزدیکتر کنم.
این بازیگر ادامه داد: در «چشم بادومی» تا حدی این چالش ها را داشتم شاید در ظاهر اینطور به نظر نرسد اما لوکیشنهای بسیار سخت و سردی داشتیم و حتی راه رفتن ساده در برفها دشوار بود چون سطح زمین بسیار لیز بود و بارها زمین میخوردیم. در چنین شرایطی، تمرکز روی بازی سخت میشد. این تنها یکی از سختیهای «چشم بادومی» بود.
وی اضافه کرد: «چشم بادومی» نیاز به اسکیتسواری داشت. بعضی سکانسها در تدوین حذف شدند اما من برای این نقش اسکیت را یاد گرفتم. همچنین این مجموعه به زبانی دیگر و لهجه شیرازی نیاز داشت. به همین دلیل پر از چالش بود.
دهقان درباره مقایسه ۲ سریال و فیلم اخیرش گفت: «چشم بادومی» و «شکارگاه» هر ۲ فضای کاملاً متفاوتی دارند. از نظر جزئیات و ریزهکاریها، «چشم بادومی» چالشهای بیشتری داشت و لازم بود سبک زندگیام را تا حدی تغییر دهم. اما از نظر سبک بازی «شکارگاه» برایم چالشبرانگیزتر بود.
وی افزود: پس از «شکارگاه» پیشنهادهای متعددی دریافت کردم اما ترجیحم این است که به سمت کارهای قویتر حرکت کنم. در حال حاضر مطالعه و بررسی میکنم و اگر شرایط مناسب باشد و کیفیت کار بالا باشد، حتماً همکاری خواهم کرد.
دهقان درباره آغاز فعالیت بازیگری خود گفت: از دوران کودکی وارد بازیگری شدم و نخستین بار در سریال «سرزمین مادری» ایفای نقش کردم، زمانی که حتی هنوز به مدرسه نمیرفتم و حدود پنج سال داشتم.
وی درباره پخش این سریال عنوان کرد: پخش آن بهدلیل توقیف طولانی شد و بعد از حدود ۱۰ سال سریال روی آنتن رفت و من وقتی بزرگتر شدم، توانستم آن را ببینم. این تجربه حس خاص و عجیبی داشت، خاطرههای آن دوران برایم شیرین است. عوامل بسیار با من همراهی کردند و فضای کار برایم بسیار خوشایند بود.
دهقان اظهار کرد: گاهی درباره سن من اطلاعات اشتباهی منتشر میشود و برخی باور نمیکنند که ۱۷ سال دارم. با این حال من از ۵ سالگی بازی میکنم.
وی درباره همزمانی تحصیل و بازیگری گفت: تحصیلاتم را ادامه میدهم اما زمان بازی در پروژهها بهصورت حضوری در مدرسه شرکت نمیکنم. بیشتر اوقات درسها را خودم مطالعه میکنم یا با کمک معلم خصوصی پیش میبرم. معمولاً با مدرسه هماهنگ میکنم تا در زمان پروژه غیبت داشته باشم.
دهقان توضیح داد: امتحانات مدرسه در چنین شرایطی سختتر میشود چون توقع بیشتری از من دارند و نمرات بر اساس حضور محاسبه نمیشود. سال گذشته بهدلیل مشغله زیاد، کمتر از یک ماه به مدرسه رفتم اما معدلم بالای ۱۸ شد چراکه به دلیل حضور در یک پروژه، مدرسه از من انتظار بیشتری دارد.
وی در پایان درباره پروژه های دیگرش گفت: در حال حاضر سریالی برای شبکه نمایش خانگی دارم اما هنوز قرارداد رسمی نبستهام. وضعیت در حال بررسی است و منتظرم تا شرایط نهایی مشخص شود.
