یهودیان آمریکا رفتار رژیم صهیونیستی در غزه را جنایت جنگی می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست ضمن برپایی یک نظرسنجی به بررسی افکار عمومی یهودیان داخل آمریکا در مورد رژیم صهیونیستی و نوع نگاه آنها در مورد تحولات صورت گرفته در غزه پرداخته است.

در این نظرسنجی مشخص شد که ۶۱ درصد از یهودیان آمریکا معتقدند رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب جنایات جنگی شده است و ۳۹ درصد نیز معتقدند این رژیم در حال ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینیان است.

این نظرسنجی مشخص می کند که ۴۸ درصد از یهودیان آمریکایی با عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه مخالف هستند.

بر اساس گزارش این روزنامه آمریکایی ۶۸ درصد از یهودیان آمریکایی موضع منفی نسبت به عملکرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دارند.