به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه خبری آمریکایی آکسیوس به نقل از برخی منابع اعلام کرد: پس از پاسخ مثبت حماس به طرح رئیس جمهور آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگران صهیونیست به ترامپ تاکید کرد که این اتفاقی خوشایند نبوده و هیچ دستاوردی محسوب نمی‌ شود.

منابع آگاه مذکور در این خصوص اعلام کردند: ترامپ در پاسخ به این اظهار نظر نتانیاهو گفت: نمی‌ دانم تو چرا این اندازه رویکرد منفی داری، این یک موفقیت است و باید آن را مغتنم بشماری.

به گزارش آکسیوس، ۲ مقام آمریکایی گفتند وقتی ترامپ با نتانیاهو تماس گرفت، واکنش سرد نخست وزیر صهیونیست ها آنطور که رئیس جمهور آمریکا انتظار داشت نبود. به همین دلیل ترامپ نیز واکنش تندی نشان داد و گفت: تو همیشه خیلی منفی‌بافی می‌کنی.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز شنبه در مصاحبه با کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی ادعا کرد: ما واکنش‌های بسیار خوبی به طرح خود (طرح آتش بس در غزه) داشته‌ایم! همه کشورهای جهان از آن حمایت می‌کنند! بی‌بی (نتانیاهو نخست وزیر کودک کشان صهیونیست) از آن حمایت می‌کند. حماس هم می‌خواهد این کار را انجام دهد. حالا فقط باید جزئیات نهایی را کامل کنیم. نتانیاهو در غزه زیاده‌روی کرد و اسرائیل حمایت زیادی را در سراسر جهان از دست داد. حالا من می‌خواهم تمام آن حمایت را دوباره برگردانم.