ترامپ: ممکن است تغییراتی در طرح غزه ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: توافق غزه برای اسرائیل یک معامله بزرگ است. مذاکرات خیلی خوب پیش می‌رود. اسیران غزه خیلی زود آزاد خواهند شد. توافق غزه برای اسرائیل، جهان عرب و کل جهان مهم است.

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: ممکن است تغییراتی در طرح غزه ایجاد شود. این طرح صلح را به خاورمیانه (غرب آسیا) می‌آورد! مذاکرات برای بازگرداندن اسیران از غزه در حال انجام است. باید ببینیم که در ۲ روز آینده چه اتفاقی در مورد مذاکرات طرح غزه رخ می‌دهد.

ابراز خوش بینی ترامپ به نتیجه طرح آتش بس خود در حالیست که رژیم صهیونیستی تا کنون به هیچیک از تعهدات و توافقات منعقده پایبند نبوده است.

این در حالیست که جنبش حماس اخیرا اعلام کرد که پاسخ خود را به طرح ترامپ در مورد آتش بس در غزه به میانجی‌ ها تحویل داده و موافقت خود را با آزادی همه اسیران صهیونیست چه زنده و چه مرده، ابراز کرده است.