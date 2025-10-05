جشنواره «حاصل» با ۱.۵ میلیارد تومان اعتبار در مهدیشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شربتدار صبح یکشنبه در آیین تجلیل از عوامل اجرایی جشنواره حاصل با بیان اینکه این رویداد به نمادی از اصالت و همدلی ملی تبدیل شده است، ابراز داشت: این جشنواره می تواند در آینده به منبع درآمد پایدار شهری تبدیل شود.

وی با بیان اینکه جشنواره فراتر از رویداد محلی بلکه در سطح ملی قابل تعریف است، افزود: این قابلیت وجود داد که جشنواره حاصل برند ملی فرهنگی و اقتصادی شود.

شهردار مهدی‌شهر بابیان اینکه برآورد اولیه از هزینه کرد این جشنواره ۱۲ میلیارد تومان بود، ابراز داشت: با مدیریت جهادی و مشارکت گسترده مردم برای جشنواره کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان هزینه شد.

شربتدار با بیان اینکه برگزاری این قبیل جشنواره ها امید آفرین است، تصریح کرد: این جشنواره با فراتر گذاشتن مرزهای جغرافیایی به بستری برای نمایش فرهنگ و همبستگی و عشق مردمی مبدل شد.

وی با بیان اینکه نمونه دیگری از این همدلی را می‌توان در حضور عشایر غیور با آوردن سیاه چادرهای اصیل یاد کرد و افزود: عشایر با دل و باور خود در جشنواره حضور پر شور داشتند.