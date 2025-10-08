اتصال ۱.۵ میلیون مشترک فیبرنوری تا پایان سال؛ پوشش ۱۰ میلیونی سالانه

حمید فتاحی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص آخرین وضعیت پوشش و اتصال فیبرنوی در کشور گفت: اپراتورهایی که مجوز اجرای پروژه فیبر نوری را دارند، طبق تعهدات پروانهای خود به فعالیت ادامه میدهند و ما موانع موجود در وزارت ارتباطات را برطرف کردهایم و جلسات منظمی با اپراتورها در این زمینه برگزار میشود.
وی افزود: همچنین کنترل پروژه فیبر نوری با حضور وزیر محترم ارتباطات انجام میشود و انشاءالله طبق وعدهای که به مردم دادهایم و تکالیف برنامه هفتم توسعه، پروژه را پیش میبریم.
فتاحی تصریح کرد:در حال حاضر نزدیک به ۹ میلیون مشترک در کشور تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفتهاند و کمتر از یک میلیون مشترک به فیبرنوری متصل شده اند که برنامه ما مشخص است، هدف ما رسیدن به یک و نیم میلیون اتصال تا پایان سال است. همچنین برنامهریزی شده که سالانه حدود ۱۰ میلیون نفر تحت پوشش قرار گیرند.
وی در پایان گفت: با وجود موانعی مانند مشکلات اقتصادی، تأثیرات ناشی از جنگ و همکاری ناکافی برخی شهرداریها، تلاش میکنیم تعهدات برنامهای را به صورت دقیق و منظم دنبال کنیم.
