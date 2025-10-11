وزیر ارتباطات: شبکه پایدار اینترنت ضرورت‌ توسعه آموزشی در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ستار هاشمی صبح شنبه با حضور در دبیرستان متوسطه دوره دوم شبانه‌روزی عشایری شهید بهشتی شیراز با معلمان و دانش آموزان این آموزشگاه دیدار و گفتگو کرد و طرح اتصال این واحد آموزشی به شبکه پرسرعت فیبر نوری رادبه بهره‌برداری رساند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این برنامه اتصال این مدرسه را به فیبر نوری، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت ارتباطی و آموزشی برای جامعه عشایری برشمرد که امکان بهره‌مندی دانش‌آموزان از خدمات آموزش آنلاین، محتوای دیجیتال و زیرساخت‌های نوین یادگیری را فراهم می‌کند.

هاشمی، دسترسی مدارس عشایری به شبکه پایدار و پرسرعت را یکی از ضرورت‌های توسعه آموزشی در کشور دانست و گفت: عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که همه دانش‌آموزان، از روستا تا شهر و از عشایر تا مناطق مرکزی، به فرصت‌های برابر در فضای فناوری و ارتباطات دسترسی داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با دانش‌آموزان عشایری، با یادآوری خاطره‌ای از دوران تحصیل خود، بر نقش تربیت در شکل‌گیری مسیر موفقیت تأکید کرد و از دانش‌آموزان خواست قدردان زحمات معلمان و والدین خود باشند و با پشتکار، مسیر رشد و پیشرفت را ادامه دهند.

هاشمی با معرفی خود به عنوان یک «عشایرزاده» گفت: من هم روزی در همین مدرسه شبانه‌روزی عشایری درس می‌خواندم. مسیر موفقیت از همین‌جا آغاز شد و شما نیز اگر تلاش کنید، می‌توانید به جایگاه‌های بالایی برسید و به خوبی می‌دانم که تلاش دانش‌آموزان عشایری برای موفقیت چقدر ارزشمند است. این نسل می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری، مرزهای آموزش را طی کند.

وی با اشاره به تلاش‌های وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق دوردست گفت: عدالت آموزشی بدون عدالت فناورانه ممکن نیست و فرزندان عشایر باید به همان اندازه که شهرهای بزرگ از امکانات آموزشی بهره‌مند می‌شوند، به اینترنت پایدار، محتوای دیجیتال و ابزارهای نوین یادگیری نیز دسترسی داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به دانش‌آموزان حاضر گفت: استعدادهای شما یکی از بزرگترین سرمایه‌های کشور است و ما به آن افتخار می‌کنیم. ما وظیفه خودمان می‌دانیم که هر آنچه در توان داریم برای شما بگذاریم تا بتوانید مسیر را با حداقل زحمت طی کنید.

در ادامه، وزیر ارتباطات از نزدیک از فضای مطالعه، خوابگاه، سالن غذاخوری و همچنین زیرساخت‌های فناوری مدرسه بازدید کرد و از دانش‌آموزان خواست تا مشکلات خود در حوزه اینترنت، تجهیزات آموزشی را بیان تا راهکارهای لازم برای رفع آن‌ها در دستور کار قرار گیرد.