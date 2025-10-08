اهمیت توسعه ریلی فارس در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان فارس به عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی، کشاورزی و گردشگری ایران، همواره نقش بسزایی در توسعه ملی ایفا کرده است.

در این میان، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، به ویژه شبکه ریلی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. راه‌آهن نه تنها به عنوان یک وسیله حمل و نقل ایمن و مقرون به صرفه، بلکه به عنوان یک محرک اقتصادی، می‌تواند نقش کلیدی در رونق تولید، تجارت و گردشگری استان و کشور ایفا کند.

با توجه به موقعیت استراتژیک فارس در شبکه حمل و نقل کشور و اتصال آن به بنادر جنوبی، توسعه ریلی این استان می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تجارت بین‌المللی و افزایش سهم ایران در ترانزیت کالا ایفا کند.

مهمترین پروژه ریلی فارس خط شیراز - بندرعباس است

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمسیون عمران و نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت خط ریلی شیراز - بندرعباس گفت: این مسیر هم از نظر اقتصادی و هم از نظر پدافند غیرعامل اهمیت دارد زیرا می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش تصادفات و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.

وی با تاکید بر اهمیت وضعیت حمل‌ونقل بار در کشور و توسعه شبکه ریلی ، ادامه داد: حداقل ۳۰ درصد بار باید از طریق شبکه ریلی جابه‌جا شود، اما متأسفانه این عدد کمتر از ۱۰ درصد است، یعنی حدود ۹۰ درصد بار در جاده‌ها حمل می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این وضعیت منجر به تخریب جاده‌ها، افزایش تصادفات ، مصرف بالای سوخت و انرژی، آلودگی محیط زیست و افزایش هزینه‌های اقتصادی و انسانی است، افزود: جاده‌ها نیز به دلیل حجم زیاد تردد، کشش لازم را ندارند و بار حمل شده توسط خودروهای کامیونی، عامل تخریب بیشتر جاده‌ها است.

رضایی کوچی یکی از دلایل این وضعیت را ناکامل بودن شبکه ریلی کشور عنوان کرد و گفت: مسیرهای ریلی باید کامل و متصل باشند تا بار از مراکز اصلی مانند بنادر به داخل کشور منتقل شود. به عنوان نمونه، مسیر بندرعباس به سمت استان‌های مرکزی و شرقی کشور هنوز کامل نشده و این باعث شده است که کالاهای وارداتی از بندرعباس به جای استفاده از راه‌آهن، عمدتاً با کامیون جابه‌جا شوند که هزینه‌ها را بالا می‌برد، محیط زیست را آلوده می‌کند و مصرف انرژی را افزایش می‌دهد.

وی با ارائه پیشنهادی ادامه داد: پیشنهاد اصلی این است که مسیر راه‌آهن بندرعباس به سمت شیراز تکمیل شود، چرا که این مسیر هم از نظر اقتصادی و هم از نظر پدافند غیرعامل اهمیت دارد. این مسیر می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش تصادفات، و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.

نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین، این مسیر باید با کانون‌های بار اصلی مانند بندر شهید رجایی، عسلویه و استان‌های مرکزی و شرقی کشور ارتباط برقرار کند.

محدودیت منابع و کم‌انگیزه‌بودن بخش خصوصی، از موانع اصلی اجرای پروژه‌ ریلی فارس است

رضایی گفت: در مقابل، برخی مسئولان معتقدند که این پروژه از نظر اقتصادی توجیه ندارد و اولویت‌های دیگری مانند راه‌آهن شیراز-بوشهر و شیراز-گهر در دستور کار است.

وی با بیان اینکه هزینه ساخت راه‌آهن، که بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، محدودیت منابع دولتی و کم‌انگیزه‌بودن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، از موانع اصلی اجرای این پروژه‌هاست، ادامه داد: همچنین، برخی معتقدند که باید تمرکز بر تکمیل مسیرهای موجود و جلوگیری از پروژه‌های نیمه‌کاره باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: در نهایت به نظر می‌رسد ابتدا باید مسیر شیراز-بوشهر کامل شود و پس از آن، مسیر شیراز-بندرعباس نیز در اولویت قرار گیرد. این رویکرد، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیت و پدافند غیرعامل، منطقی‌تر است و می‌تواند به بهبود کلی سیستم حمل‌ونقل کشور کمک کند.

رضایی تصریح کرد: همچنین، مجوزهای لازم از مقام معظم رهبری برای پروژه‌های راه‌آهن گرفته شده و تمرکز بر تکمیل مسیرهای اصلی و اتصال مراکز مهم بار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

راه‌آهن شیراز - بندرعباس از مهمترین پروژه های ریلی کشور است

محمود رضایی کوچی معاون هماهنگ کننده امور عمرانی استاندار فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی در خصوص پروژه ریلی شیراز - بندرعباس ،با اشاره به اهمیت گمرکات و اینکه باری که به سمت بندرعباس حرکت می‌کند از فارس می‌گذرد، گفت: این موضوع سبب شده که احداث پروژه راه‌آهن شیراز بندرعباس اولویت داشته باشد.

وی در پاسخ به اظهارنظر برخی کارشناسان مبنی‌ بر اینکه پروژه راه‌آهن شیراز بندرعباس توجیه اقتصادی ندارد، ادامه داد: از آنجا که بارهایی که به سوی بندرعباس می‌روند، از استان فارس عبور می‌کنند، لذا احداث این پروژه اهمیت دارد.

معاون هماهنگ کننده امور عمرانی استاندار فارس افزود: از بین محورهایی که از شمال به جنوب می‌رسند قبلا محور شیراز گلگهر انجام شده و به تدریج محورهای مختلف شیراز، جهرم، لار، بندرعباس و شیراز، بوشهر و شیراز اهواز باید اجرایی شوند.

فارس به لحاظ اقتصادی بیشتر با هرمزگان کار می‌کند

رضایی کوچکی با بیان اینکه اهمیت این محور با توجه به میزان باری که جابجا می‌کند، بسیار بالاست گفت: در حال حاضر جابجایی بار از طریق کامیون صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: فارس به لحاظ اقتصادی بیشتر با هرمزگان کار می‌کند، بنابراین هر محوری از سمت فارس به سمت بندر شهید رجایی برود دارای توجیه اقتصادی است و همچنین میزان حمل و نقل بار و کالا و مسافر مشخص و اعداد بالایی است.

معاون هماهنگ کننده امور عمرانی استاندار فارس با بیان اینکه مطالعات اقتصادی این پروژه، امکان‌پذیر بودن آن را تائید می کند، افزود: همچنین مطالعات مربوط به توجیه اقتصادی این پروژه‌ انجام شده است.

رضایی تصریح کرد: فعلا محورهای فعال ریلی فارس، شیراز گلگهر و شیراز، جهرم و شیراز بوشهر است که باید به سرانجام رسیده و سپس محور شیراز، بندرعباس را شروع کنیم.