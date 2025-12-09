  1. استانها
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

نجابت: راه‌آهن شیراز–بندرعباس حلقه مفقوده کریدور شمال–جنوب کشور است

شیراز-نماینده مردم شیراز در مجلس با انتقاد از نیمه‌تمام ماندن طرح‌های متعدد ریلی در فارس و حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها گفت: راه‌آهن شیراز-بندرعباس حلقه مفقوده کریدور شمال–جنوب کشور است.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: احداث خط راه آهن شیراز- بندرعباس را می‌توان یکی از حلقه‌های مفقوده شبکه حمل‌ونقل کشور دانست؛ مسیری که می‌تواند قلب فرهنگی ایران را به یکی از مهم‌ترین درگاه‌های تجاری و ترانزیتی منطقه پیوند بزند.

شیراز به‌عنوان مرکز استان فارس، سال‌هاست نقش علمی، درمانی، گردشگری و کشاورزی در پهنه جنوب کشور بر عهده دارد و بندرعباس در ساحل خلیج فارس و دریای عمان، دروازه اصلی ایران به آب‌های آزاد و کریدورهای بین‌المللی شمال-جنوب و شرق-غرب محسوب می‌شود.

اتصال مستقیم این دو نقطه از طریق ریل، به معنای کوتاه‌تر شدن مسیر دسترسی تولیدکنندگان فارس به بنادر جنوبی، کاهش هزینه و زمان حمل‌ونقل، افزایش قدرت رقابت کالاهای ایرانی و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی این استان است.

از سوی دیگر، راه آهن شیراز- بندرعباس تنها یک پروژه عمرانی صرف نیست؛ بلکه می‌تواند به‌عنوان پیشران توسعه متوازن در جنوب کشور عمل کند.

ایجاد این کریدور ریلی، امکان رونق شهرها و مناطق روستایی در مسیر، جذب سرمایه‌گذاری، تقویت گردشگری داخلی و مذهبی، کاهش ترافیک جاده‌ای و در نتیجه کاهش تصادفات و مصرف سوخت را به همراه دارد.

در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند زیرساخت‌های پایدار، ایمن و کم‌هزینه برای جابجایی کالا و مسافر است، تکمیل این خط‌آهن می‌تواند جایگاه فارس را در نقشه حمل‌ونقل ملی ارتقا داده و پیوند این استان با اقتصاد جهانی را از طریق بنادر جنوبی مستحکم‌تر کند.

به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان، احداث خط‌آهن شیراز – بندرعباس را نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده توسعه فارس و جنوب کشور می‌دانند؛ ضرورتی که تحقق آن می‌تواند معادلات اقتصادی، اجتماعی و حتی جمعیتی این منطقه را در دهه‌های آینده دگرگون سازد.

در همین زمینه برای روشن‌تر شدن ابعاد این راه آهن استراتژیک و مهم کشور با روح الله نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفتگو کردیم.

* وضعیت حمل و نقل ریلی استان فارس را چگونه ارزیابی می‌کنید و نمایندگان فارس در مجلس برای ارتقای کمی و کیفی خطوط ریلی چه اقداماتی انجام داده‌اند؟

طی سال‌های گذشته مسیرهای مختلف ریلی در استان فارس آغاز شده اما بسیاری نیمه‌کاره رها شده‌اند. خطوطی بدون اتصال به شبکه سراسری راه‌آهن و به‌صورت آنتنی کشیده شده‌اند که حتی با نگاه خوش‌بینانه تا ده سال آینده نیز امکان بهره‌برداری ندارند.

طرح‌های شیراز-گل‌گهر، شیراز- بوشهر، شیراز-جهرم-لار-بندرعباس، شیراز-فسا-داراب-بندرعباس و شیراز- اهواز از جمله طرح‌های نیمه‌تمام هستند و همچنین طرح قطار سریع‌السیر شیراز- اصفهان با وجود اهمیت حیاتی هنوز وارد فاز مطالعاتی هم نشده است.

* عمده مشکلات خطوط ریلی فارس را در چه موضوعی می‌بینید؟

عمده مشکلات به نگاه‌های جزیره‌ای و فشارهای محلی بازمی‌گردد. طرح‌هایی بدون اولویت‌بندی ملی و در کشمکش منابع آغاز شده‌اند و چون بر اساس نیازهای واقعی نبوده‌اند، با کوچک‌ترین مانع رها شده‌اند.

این وضعیت به اتلاف منابع و بی‌برنامگی منجر شده است. ما برای عبور از این چرخه باید به سمت نگاه‌های ملی حرکت کنیم و رسانه‌ها نیز نقش مهمی در این نوع مطالبه‌گری دارند.

در شرایط فعلی تمرکز قوه مجریه بر تکمیل خط ریلی گل‌گهر- خوزستان قرار دارد؛ مسیری که در راه‌گذر شرق به غرب کشور واقع شده و منافع ملی فراوانی دارد. صنایع معدنی و فولاد نیز می‌توانند در تأمین مالی آن مشارکت کنند زیرا خودشان از مزایای این مسیر بهره‌مند خواهند شد. ما نیز پیگیری و رفع موانع اجرای این طرح را در دستور کار داریم.

* علت کند بودن روند ساخت راه آهن شیراز - بندرعباس چیست؟

در رابطه با خط شیراز- بندرعباس می‌توان گفت که این خط در اولویت نخست دولت نیست هرچند اهمیت راهبردی آن برای آینده کشور انکارناپذیر است. این مسیر می‌تواند ایران را به راه‌گذر بین‌المللی شمال- جنوب متصل کند و جایگاه کشور را در دیپلماسی اقتصادی ارتقا دهد.

اتصال ریلی شیراز به بندرعباس همچنین فرصتی تازه برای رونق گردشگری فراهم می‌کند؛ ترکیب میراث تاریخی فارس با سواحل و جزایر هرمزگان یک بسته گردشگری متفاوت خواهد بود.

در کنار این، خط سریع‌السیر شیراز- اصفهان نیز یک الزام آتی است که مطالعات آن در دست پیگیری است. در هر صورت نوآوری در تأمین مالی و ورود صنایع بزرگ و بخش خصوصی، شرط اصلی به سرانجام رسیدن این پروژه‌هاست.

* روند پیگیری اجرای هرچه سریع‌تر این پروژه را توضیح بدهید؟

بنده از روز اول نمایندگی با نگاه ملی و کلان با موضوع برخورد کردم. یعنی به دنبال تصویب طرح جامع حمل و نقل کشور رفتم. این طرح از وظایف وزارت راه و شهرسازی است که چندین سال تأخیر دارد. بناست با ابلاغ طرح جامع حمل و نقل کشور اولویت‌های ریلی، هوایی و جاده‌ای کشور تعیین شود و از نگاه جزیره‌ای فاصله بگیریم. در این خصوص بنده از ۴ وزیر ثبت سوال کرده‌ام و ۳ مرتبه در دیدار وزرای راه و شهرسازی در دولت‌های گوناگون پیگیر ابلاغ طرح بوده‌ام و از آنها برنامه زمان بندی و اولویت بندی خواسته‌ام.

اقدام دیگر تذکر کتبی و شفاهی به وزرای راه و شهرسازی بوده. صرفاً در همین دولت ۴ تذکر برای پیگیری خطوط ریلی شیراز- بوشهر، شیراز- گل‌گهر، شیراز- بندرعباس و شیراز- اهواز داده‌ام و در دیدارهای رسمی و غیر رسمی با مسئولان وزارت راه، معاون اجرایی رئیس جمهور و رؤسای جمهور به دفعات اولویت و ضرورت موضوع را یادآور شده‌ام.

غیر از مسئولان ملی، در سطح استان به طور مستمر از استانداران و مدیران کل راه و شهرسازی استان به صورت کتبی و شفاهی خواسته‌ام پیگیر کار باشند و از آنها برنامه اجرایی برای پیشرفت و ارتقای خطوط ریلی استان را مطالبه کرده‌ام. نکته آخر که باید اشاره کنم هم آنکه طرح‌های توسعه ریلی معمولاً زمان بر هستند.

در برنامه کاری و اولویت‌های من پیگیری مستمر خطوط ریلی و هوایی استان و کشور بوده و خواهد بود و تا زمانی که نماینده مردم هستم، با برنامه زمان بندی و کارشناسانه پیگیر پیشرفت حمل و نقل استان و شیراز خواهم بود.

    نظرات

    • مهدی IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      6 0
      پاسخ
      سلام چی شده نماینده شهرمان هم یه نطقی در خصوص آبادانی این شهر و استان داشتن . به نظرم اولین بارهست که پیام و متنی از ایشان روئیت شده است
    • کاربر IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      عبدالله جان گمشده درسته نه مفقوده
    • محمود ربیعی 09173097456 IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      4 2
      پاسخ
      باسلام بندر عباس که فعلا به ریل متصل است لطفا ریل بوشهر شیراز را در اولویت بگذار تا بندری دیگر به ریل متصل شود تا بتوان بار کشتی ها را بین بنادر تقسیم نمود تا فاجعه انفجار بندر شهید رجائی رخ ندهد
    • جواد IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 3
      پاسخ
      یکی از فعال ترین و دلسوز ترین نماینده های استان فارس دکتر نجابت هستند واقعا پیگیر هستند.
    • IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ایا ما دیگر اب و زمین کشاورزی برای صادرات محصولات به خرج کشور داریم و مگر نه ان که مقام رهبری فرمودند مواد معدنی را خام فروشی نکنید البته این راه اهن بسیار مهم است و باید دولت سعی کند سریعا ان را به اتمام برساند این حجم انتقال بار با تریلر در جاده ها بسیار هزینه بر و خطر افرین است تنها راه حمل و نقل ریلیست
    • علی رضا اسداللهی نودهی US ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلام پیشنهاد میکنم مدیران ارشد فارس نمایندگان مجلس شورای اسلامی فارس بصورت ویژه هماهنگ شوند ومطالبات خودشان ومردم را از مقام معظم رهبری وریاست جمهوری بخواهند شیراز پایتخت جنوب ایران است باید مرکز بزرگ تجارتخانه وارتباطات ریلی و راه ها جنوب ایران باشد پروژه راه آزاد راه امام رضا علیه السلام که از شلمچه خرمشهر اهواز ایذه یاسوج شیراز اقلید فارس یزد طبس مشهد. سرخس که سالها رها شده است چرا باید پروژه‌های عمرانی بزرگ راهبردي رها شده باشد ولی آزاد راه تبریز یا تهران سالی چندین هزارمیلیارد آزاد راه بشه
    • سعیدی IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      1 0
      پاسخ
      این کریدور چشم ایران است
    • US ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      1 0
      پاسخ
      حالا شما زودتر خط اهن رشت استارا رو احداث کن راه اهن شیراز پیش کشت
    • IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      2 0
      پاسخ
      بهتر که راه آهن شیراز به بندر وصل نشه. کم ماشین هاشون قرق کردن مسیر بندرو حالا قطارم بیاد
    • ز IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ایستگاه راه اهن شیراز در نقطه کاملا اشتباه احداث شده در حالی کل خطوط نامبرده در شرق و جنوب شیراز به هم میرسند راه آهن فعلی در شمال غرب واقع شده اول ایستگاه مرکزی را در شرق شیراز احداث کنید تا به عنوان هاب یا ترمینال کل خطوط را به هم وصل کند

