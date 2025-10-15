خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان بوشهر با وجود ظرفیتهای کمنظیری که در حوزه اقتصاد دریا محور دارد، یک نقیصه بزرگ دارد و آن هم عدم اتصال بندر بوشهر و دیگر بنادر استان به خط ریل سراسری است؛ کمبودی که با وجود وعدههای فراوان هنوز هم به عمل تبدیل نشده است.
این پروژه با هدف تسهیل جابجایی بار و مسافر و رونق اقتصادی و اجتماعی منطقه در حال اجرا است. طول کل مسیر از شیراز تا بوشهر ۴۳۷ کیلومتر است و به ۱۱ قطعه اجرایی تقسیم شده است.
پروژه راهآهن بوشهر-شیراز از مصوبات سفر اول دولت نهم به استان بوشهر در سال ۱۳۸۶ بود و هدف اصلی این پروژه، اتصال استان بوشهر به شبکه ریلی کشور، جابجایی سه میلیون تن بار و یک میلیون مسافر در سال اول بهرهبرداری و افزایش این ارقام طی ۱۰ سال است.
پروژه راهآهن بوشهر - شیراز به عنوان یکی از پروژههای حیاتی و استراتژیک کشور، نیازمند توجه و سرمایهگذاری جدی است. با برآوردی که انجام شده، این پروژه به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اما متأسفانه تنها هزار میلیارد تومان در سال جاری برای آن اختصاص یافته است. این میزان اعتبار به هیچ وجه کافی نیست و پیشرفتی در روند اجرایی پروژه ایجاد نخواهد کرد.
پروژه راهآهن بوشهر - شیراز نه تنها به عنوان یک مسیر حملونقل مهم بین ۲ استان، بلکه به عنوان یک شریان اقتصادی و تجاری در سطح ملی محسوب میشود. این راهآهن میتواند به تسهیل جابهجایی کالا و مسافر، کاهش زمان سفر، و افزایش ایمنی در حملونقل کمک کند. همچنین، با اتصال بوشهر به شبکه ریلی کشور، زمینههای توسعه اقتصادی و گردشگری در این استان فراهم خواهد شد.
با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشور و محدودیتهای مالی، تأمین اعتبار لازم برای پروژههای بزرگ مانند راهآهن بوشهر - شیراز به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده است.
تخصیص تنها هزار میلیارد تومان در سال جاری نشاندهنده عدم توجه کافی به این پروژه و ناتوانی در جذب سرمایههای مورد نیاز است. این در حالی است که برای تحقق اهداف توسعهای، باید از روشهای مختلف تأمین مالی استفاده شود.
محرومیت مردم بوشهر از راهآهن پذیرفتنی نیست
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اتصال استان بوشهر به خط ریل سراسری یک ضرورت است که نه تنها برای این استان و استان فارس بلکه برای همه کشور مفید است.
ابراهیم رضایی با اشاره به برخورداری استان بوشهر از ظرفیتهای عظیم اقتصادی از جمله دریا، ساحل، نیروگاه اتمی، صنایع عظیم نفت، گاز و پتروشیمی و بنادر و گمرکات و … افزود: با وجود این ظرفیتها، عادلانه نیست که استان بوشهر از خط ریل سراسری محروم باشد.
وی با اشاره به اینکه سرعت اجرای پروژه راهآهن بوشهر - شیراز بسیار کند و نزدیک به صفر است ادامه داد: با این وضعیت تزریق بودجه که در سالهای اخیر شاهد بودهایم و بودجههای دولتی، پروژه راهاهن بوشهر -شیراز قابل اجرا نیست.
نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر استفاده از دیگر روشها برای تأمین اعتبارات مورد نیاز در تکمیل و توسعه راهآهن بوشهر - شیراز تصریح کرد: احداث راهآهن بوشهر - شیراز یکی از مطالبات دیرینه مردم استان بوشهر است که باید با تلاش وزارت راه و شهرسازی از منابع مختلف برای احداث این طرح اقدام شود.
رضایی گفت: اجرای این پروژه روند بسیار کندی دارد و این وضعیت برای استانی با این همه ظرفیت و قابلیت اصلاً عادلانه نیست.
۹۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل راهآهن بوشهر نیاز است
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه راهآهن بوشهر - شیراز یکی از پروژههای اولویتدار برای مردم استان بوشهر است که متأسفانه تاکنون آنگونه که مورد انتظار است پیشرفت نداشته است.
اصغر کشوریان اضافه کرد: در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار قرار گرفت، پروژه راهآهن بوشهر - شیراز بود که تلاش داریم روند اجرای آن تسریع شود.
وی افزود: این پروژه که دارای ۴۳۵ کیلومتر طول است، در حال حاضر قرارداد دارد و پیمانکار در حال اجرا است ولی فعالیت آن گسترده نیست و با این روند در کوتاه مدت نمیتوانیم منتظر نتیجه بخش بودن آن باشیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به فعال بودن قطعه «۹ ب» پروژه راهآهن بوشهر - شیراز تاکید کرد: باید از روشهای مناسب برای تأمین مالی راهآهن بوشهر - شیراز استفاده شود تا جوابگوی نیازهای اعتباری این طرح مهم باشد.
لزوم سرمایهگذاری مشترک صنعت و دولت در پروژه
نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهمترین پروژهها در استان که به عنوان اولویت اصلی مردم نیز برشمرده میشود، تکمیل خط ریلی شیراز - بوشهر - عسلویه و اتصال استان بوشهر به خط ریل سراسری است.
حجتالاسلام موسی احمدی با اشاره به نقش مهم و تأثیر گذار اتصال استان بوشهر به خط راهآهن سراسری برای جابجایی مسافر و حمل و نقل کالا بیان کرد: این خط راهآهن میتواند نقش مهمی در توسعه استان داشته باشد.
وی ادامه داد: راهآهن شیراز - بوشهر - عسلویه نیازمند سرمایهگذاری عظیم و بزرگی است که میتوان با مشارکت دولت و صنعت زمینه تأمین این سرمایه را فراهم ساخت و انتظار میرود این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خواستار عزم جدی برای تکمیل این پروژه شد و ادامه داد: سرمایهگذاران با مشارکت در ساخت و اجرای این پروژه میتوانند از منفعیتهای بزرگ آن نیز بهرهمند شوند.
احمدی تاکید کرد: همه توان و ظرفیتها باید برای تسریع در تکمیل خط ریلی شیراز - بوشهر - عسلویه به کار گرفته شود تا کل استان بوشهر از این ظرفیت بسیار مهم بهرهمند شوند.
اختصاص ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به پروژه
وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر به استان بوشهر در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد وضعیت اجرای راهآهن بوشهر اظهار کرد: این پروژه یک مطالبه مهم در استان بوشهر است که ما هم در سفر به استان این موضوع را به صورت جدی دنبال کردیم.
فرزانه صادق مالواجرد با بیان اینکه تکمیل پروژه راهآهن و اتصال استان بوشهر به خط ریل سراسری نیازمند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است ادامه داد: اتصال به دریا و توسعه اقتصاد دریامحور با تکمیل پروژه راهآهن بوشهر محصص میشود.
وی تاکید کرد: برای تکمیل پروژه راهآهن شیراز - بوشهر و عسلویه نباید به اعتبارات دولتی تکیه کنیم و باید از روشهای دیگر از جمله منابع نفت، گاز و پتروشیمی و دیگر بخشهای اقتصادی برای تأمین این پروژه مهم و راهبردی برای اقتصاد کشور استفاده شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تلاش برای طراحی مدلهای نوین برای تأمین مالی و تسریع در تکمیل راهآهن بوشهر - شیراز یکی از این روشها را تشکیل کنسرسیوم برای تأمین مالی پروژه دانست.
وی با بیان اینکه طرح راهآهن به آورده مالی بسیار زیادی نیاز دارد افزود: امیدواریم که با پیگیری مسئولان و نمایندگان استان و همکاری در بخشهای مختلف در سطح استانی و ملی شاهد دستیابی به راهکارهای مناسب برای تکمیل این طرح باشیم.
صادق مالواجرد با ابراز امیدواری برای تزریق منابع پشتیبان برای تکمیل پروژه راهآهن شیراز - بوشهر، از اختصاص هزار میلیارد تومان خبر داد و افزود: این پروژه اهمیت ملی و بینالمللی دارد و باید بیش از پیش به آن توجه کرد.
پروژه راهآهن بوشهر - شیراز به عنوان یک پروژه کلیدی در توسعه زیرساختهای حملونقل کشور باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. عدم تخصیص اعتبار کافی و کندی در پیشرفت این پروژه میتواند تبعات منفی بر روی اقتصاد منطقه و کشور داشته باشد. ضروری است تا با استفاده از روشهای مختلف تأمین مالی، این پروژه در کمترین زمان ممکن تکمیل شود.
