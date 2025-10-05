به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، با وجود ادعای مقامات رژیم صهیونیستی مبنی بر کاهش حملات علیه نوار غزه با هدف فرار از فشار افکار عمومی بعد از پاسخ مثبت حماس به طرح ترامپ، گزارش های رسانه ای حاکی از تداوم حملات زمینی و هوایی این رژیم است. جنگنده های رژیم صهیونیستی طی ساعات بامداد امروز حملات سنگینی را علیه محله الصبره در جنوب شهر غزه انجام دادند. به نظر می رسد بر خلاف ادعای تل آویو این حملات نه متوقف شده و نه کاهش پیدا کرده است.

ساختمان های مسکونی در اطراف تقاطع الطیران در شهر غزه نیز شاهد این حملات بود.

بر اساس این گزارش، منابع فلسطینی اعلام کردند که حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته علیه شمال اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه ادامه داشته است.

نظامیان صهیونیست به صورت گسترده مناطق النفق و الجلاء در شهر غزه را زیر آتش گرفتند.

علاوه بر این پهپادهای اشغالگران صهیونیست نیز شمال خیابان الشفاء واقع در غرب شهر غزه را هدف قرار دادند.