نقشه اسرائیل برای تداوم اشغال ۳ نقطه راهبردی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی اعتراف کردند که این نظامیان این رژیم قصد دارند در سه منطقه راهبردی داخل نوار غزه و اطراف آن به مدت طولانی باقی بمانند.

بر اساس این گزارش، منابع صهیونیست تاکید کردند که این اقدام حتی بعد از اجرای توافق تبادل اسرا با جنبش حماس و عقب نشینی تدریجی اشغالگران از نوار غزه بر اساس طرح ترامپ، ادامه پیدا خواهد کرد.

آنها اضافه کردند که مقامات صهیونیست طی مخابره پیامی به آمریکا اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی قصد دارد در منطقه حائل داخل مرزهای نوار غزه، محور فیلادلفیا در نزدیکی مرزهای مشترک با مصر و منطقه تپه ۷۰ باقی بماند.

منطقه تپه ۷۰ که به اسم تلة المنطار معروف است در شرق محله الشجاعیه واقع در شرق شهر غزه ۷۰ متر بالاتر از سطح دریا قرار داشته و اشراف کامل بر مناطق گسترده از شمال نوار غزه از جمله شهر غزه و جبالیا دارد.

منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی اضافه کردند که این نقاط برای تل آویو حیاتی است چرا که برتری میدانی به این رژیم می دهد.