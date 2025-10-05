حزب الله لبنان: حامی موضع اتخاذ شده از سوی حماس هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب الله لبنان در بیانیه ای به طرح ترامپ درباره غزه واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: حزب الله از موضع اتخاذ شده حماس که با مشورت و هماهنگی با دیگر گروههای مقاومت فلسطین درباره طرح ترامپ برای توقف جنگ اسرائیلی علیه غزه اتخاذ شده، حمایت و آن را مورد تایید قرار می دهد. این موضع در حالی که برخاسته از تعهد عمیق به توقف تجاور وحشیانه اسرائیل علیه مردم ما در نوار غزه است، پایبندی به اصول آرمان فلسطین و عدم چشم‌پوشی از حقوق ملت فلسطین است.

حزب الله بیان کرد: این موضع همچنین نشان دهنده پایبندی حماس و همه گروههای مقاومت به وحدت ملت فلسطین است و اینکه توافق ملی فلسطینی را چارچوبی می دانند که مذاکرات آتی باید بر این مبنا باشد.

در بیانیه حزب الله تاکید شده است: این مذاکرات باید به عقب‌نشینی دشمن از کل نوار غزه، جلوگیری از آوارگی جمعیت آن، قادر ساختن مردم فلسطین به مدیریت مستقل و با ابزارهای خود در امور سیاسی، امنیتی و معیشتی خود و رد هرگونه قیمومیت خارجی، صرف نظر از ماهیت، شکل و مراجع آن، منجر شود.

حزب الله بیان کرد: ما همچنین از همه کشورهای عربی و اسلامی می‌خواهیم که در کنار مردم فلسطین، موضع حماس و همه نیروهای مقاومت فلسطین بایستند و از آنها در همه سطوح برای توقف تجاوز اسرائیل به نوار غزه و کرانه باختری، جلوگیری از آوارگی جمعیت، بازسازی نوار غزه و بازگرداندن همه حقوق ملی مشروع مردم فلسطین حمایت کنند.