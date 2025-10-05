روبیو: مرحله دوم خلع سلاح و عقب‌ نشینی آسان نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا امروز یکشنبه در سخنانی در خصوص طرح برقراری آتش بس در غزه در سخنانی اعلام کرد: جلساتی در مورد توافق (رژیم) اسرائیل و حماس در حال انجام است. ما امیدواریم که مسائل لجستیکی خیلی سریع تکمیل شود.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه ادعا کرد: حماس با آنچه پس از جنگ اتفاق خواهد افتاد موافقت کرده است. ما اکنون نمی‌ توانیم در مورد پایان جنگ غزه صحبت کنیم. کارهایی باید انجام شود. مرحله دوم خلع سلاح و عقب‌ نشینی آسان نخواهد بود.

مارکو روبیو بدون اشاره به سابقه بدعهدی های رژیم صهیونیستی در خصوص توافقات پیشین در این باره مدعی شد: ساختار حکومتی برای غزه که شامل حماس نباشد، نمی‌ تواند در عرض ۳ روز ایجاد شود. ما به سرعت خواهیم فهمید که آیا حماس جدی است یا خیر. ما بیش از هر زمان دیگری به بازگرداندن تمام اسیران نزد حماس نزدیک هستیم. بمباران غزه توسط اسرائیل در صورت دستیابی به توافق باید متوقف شود.

این در حالیست که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که تمایلی به آتش بس و پایان جنگ غزه ندارد پیشتر برای حماس خط و نشان کشید و اجرای طرح ترامپ درباره غزه را منوط به آزادی همه اسیران اسرائیلی نزد مقاومت کرد.

وی گفت: مادامی که بند اول یعنی آزادی همه اسیران چه مرده و چه زنده محقق نشود، به سراغ هیچ کدام از بندهای طرح ترامپ نخواهیم رفت. تشکیلات خودگردان پس از پایان جنگ در غزه حکومت نخواهد کرد. هیچ نماینده حماس یا تشکیلات خودگردان در اداره غزه نقشی آفرینی نخواهد کرد.

وی مدعی شد: اگر اسیران در مدت زمان مشخصی آزاد نشوند با حمایت برخی کشورها جنگ را ازسر خواهیم گرفت.

نتانیاهو همچنین مدعی شد که تل آویو در فرآیند خلع سلاح غزه مشارکت خواهد داشت؛ ادعایی که ناظران و تحلیل‌گران درباره تحقق آن، به ویژه بعد از گذشت نزدیک به دو سال تردید جدی دارند.