به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد دولتخواه، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا در نشست علمی، تخصصی با اساتید و نخبگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و رویداد تعاملاتی طرح جهاد علمی، با بیان این مطلب که هرگونه پژوهش، ایده‌پردازی و نوآوری زمانی ارزش دارد که بتواند خلق ارزش کند، اظهار داشت: این خلق ارزش برای سازمان‌ها، شرکت‌ها و هر مجموعه‌ای که فعالیت می‌کند دارای اهمیت ویژه‌ای است.

وی با اشاره به اهمیت خلق ارزش و افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان پلیس که مخاطب آن آحاد جامعه هستند، تصریح کرد: همه فعالیت‌هایی که در حوزه انتظامی صورت می‌گیرد، مبتنی بر فرایندهایی است که بتواند خلق ارزش و افزایش سرمایه اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

سردار دولتخواه با بیان این که فرایندهای خلق ارزش در سازمان‌ها از پیچیدگی‌هایی برخوردار و نیازمند تحول در قالب سازوکارهای پیچیده است، خاطرنشان کرد: به خاطر همین پیچیدگی‌ها، نیاز به ابزار، دانش و افراد توانمند داریم و نیازمند خبرگانی هستیم که بتوانند در فرایندهای مختلف این تحول به خصوص در فرایندهای تصمیم‌گیری نقش ایفا کنند.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا با اشاره به اشتغال زیاد به ماموریت‌های اجرایی در فراجا، تاکید کرد: بدون استفاده از نظر خبرگان حوزه‌های مختلف پلیسی به خصوص حوزه فناوری، امکان ندارد بتوانیم این بار سنگین را به منزل مقصود برسانیم و در کارهایمان موفق باشیم.

لزوم استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها برای رفع مسائل پلیس

وی با بیان این که همواره دغدغه ما این است که چگونه از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، دانشگاهی و صنعتی کشور برای رفع مسائل خود استفاده کنیم، افزود: روندهای شکل‌گرفته در حوزه‌های فنی از جمله ترندهای ۲۰۲۵ مبتنی بر هوش مصنوعی، نیازمند استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشگاهی است و هیچ سازمانی به تنهایی نمی‌تواند از عهده آن برآید.

سردار دولتخواه با اشاره به انقلاب‌های صنعتی و لزوم آینده‌نگری در این حوزه، گفت: اگر انقلاب‌های صنعتی گذشته را به درستی رصد می‌کردیم و از ظرفیت‌ها استفاده می‌کردیم، شاید امروز وضع ما به شکل دیگری بود. برای انقلاب صنعتی چهارم باید برنامه داشته باشیم و از سکوهای بین‌المللی ایجاد شده استفاده کنیم.

تغییر انتظارات مردم از پلیس با توسعه فناوری

وی با اشاره به تغییر انتظارات مردم از پلیس با توسعه فناوری، اظهار داشت: ۲۰ سال قبل انتظارات مردم از پلیس متفاوت بود، اما امروز به خاطر توسعه فناوری، مردم انتظار دریافت خدمات فارغ از زمان و جغرافیا دارند و این انتظار به حقی است.

معاون فناوری اطلاعات فراجا با اشاره به لزوم ایجاد تحول در ارائه خدمات پلیس، گفت: باید بتوانیم خدمات را در ۲۴ ساعت شبانه‌روز با کیفیت مناسب ارائه کنیم و این نیازمند تحول است و با کارهای جزئی امکان‌پذیر نیست.

هوشمندسازی؛ کلان‌طرح پلیس

سردار دولتخواه هوشمندسازی را از کلان‌طرح‌های پلیس برشمرد و گفت: هوشمندسازی دارای ابعاد مختلف انسانی، ساختاری، فرایندی و فنی است و مهم‌ترین بخش آن که مرتبط با مجموعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است، حوزه فنی است که این جمع می‌تواند در این بخش به ما کمک کند.

وی با اشاره به دستاوردهای اولیه در حوزه هوشمندسازی مانند اپلیکیشن موبایلی پلیس من، اظهار داشت: در بحث ارائه گذرنامه، توانستیم بیش از خدمات حضوری گذشته، از طریق اپلیکیشن موبایلی خدمت‌رسانی کنیم که این مصداق کوچک، انگیزه ما را چند برابر کرد.

لزوم حل مسائل کلیدی با کمک ظرفیت فناوری

معاون فناوری اطلاعات فراجا با اشاره به برخی معضلات اجتماعی مانند سرقت، اراذل و اوباش و تلفات جاده‌ای، خاطرنشان کرد: ریشه این مسائل متعدد است، اما افکار عمومی از پلیس انتظار برخورد علمی و فنی با این مسائل را دارد. اگر بتوانیم سه چهار مساله کلیدی را در حوزه فنی حل کنیم، می‌تواند الگویی برای کشور باشد.

سردار دولتخواه در پایان با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت علمی اساتید و نخبگان، گفت: دست نیاز به سوی شما دراز می‌کنیم تا با استفاده از ظرفیت‌های علمی شما، مسائل فناورانه پلیس را حل کنیم و به راهکارهای جامع و قابل اجرا برسیم.

گفتنی است، در این نشست ۴ ساعته هر یک از نخبگان و اساتید دانشگاه های مختلف نقطه نظراتی در ارتباط با بهینه شدن اقدامات پلیس و سایر بخش ها به مدت ۵ دقیقه ارائه کردند و در پایان تفاهم نامه ای میان معاونت فنآوری اطلاعات و ارتباطات فراجا امضا شد.