پنجمین پویش سراسری خرید امن در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بیژنی از آغاز پنجمین پویش سراسری خرید امن با هدف آشنایی کاربران فضای مجازی و شهروندان در خصوص شیوه صحیح خرید امن و پیشگیری از آسیبهای ناشی از کلاهبرداریهای مالی در فضای مجازی با محوریت پلیس فتا در استان بوشهر همزمان با سراسر کشور خبرداد و افزود :این پویش تا تا ۱۸مهرماه ادامه خواهد داشت.
رئیس پلیس فتا استان بوشهر بیان کرد : در این پویش و برای تحقق کاهش شکلگیری جرائم پرتکرار کلاهبرداری های مالی، اقدامات چند وجهی خود را حول محورهایی خاص نظیر، کلاهبرداری از طریق درج آگهی جعلی در سایتهای آگهیمحور و درخواست بیعانه، ارسال پیامهای جعلی حاوی لینک برای آلودهسازی گوشی و در نهایت برداشت از حساب و آگهیهای جعلی کاریابی متمرکز خواهیم کرد.
وی افزود: مراحل اجرایی پنجمین پویش خرید امن را با همافزایی چندین دستگاه مرتبط و بویژه رسانههای استانی در حوزههای مختلف همچون تولید و انتشار محتوای پیشگیرانه در رسانههای نوین و مکتوب، برگزاری میز خدمت و نمایشگاه سایبری، استفاده از تبلیغات محیطی اعم از توزیع بروشور و تراکت و نصب بنر و پوستر، فعالسازی تیمهای گشت پیشگیری از اسکیمر، اقدامات رسانهای در رسانه محلی و صداوسیمای استانی بصورت شبانه روزی پیگیری خواهیم کرد.
رئیس پلیس فتا استان بوشهر گفت: به شهروندان و کاربران فضای مجازی توصیه میکنیم که به هشدارها و توصیههای پلیس فتا در هنگام خریدهای اینترنتی و تبادلات مالی خود توجه بیشتری کرده و در صورتی که با موارد مشکوک و مجرمانهای مواجهه شدند، موضوع را از طریق مراجعه به سایت پلیس فتا با همکاران ما در میان گذاشته تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.
