پنجمین پویش سراسری خرید امن در بوشهر آغاز شد

بوشهر- رئیس پلیس فتای استان بوشهر از آغاز پنجمین پویش سراسری خرید امن در این استان همزمان با سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بیژنی از آغاز پنجمین پویش سراسری خرید امن با هدف آشنایی کاربران فضای مجازی و شهروندان در خصوص شیوه صحیح خرید امن و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی با محوریت پلیس فتا در استان بوشهر همزمان با سراسر کشور خبرداد و افزود :این پویش تا تا ۱۸مهرماه ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر بیان کرد : در این پویش و برای تحقق کاهش شکل‌گیری جرائم پرتکرار کلاهبرداری های مالی، اقدامات چند وجهی خود را حول محورهایی خاص نظیر، کلاهبرداری از طریق درج آگهی جعلی در سایت‌های آگهی‌محور و درخواست بیعانه، ارسال پیام‌های جعلی حاوی لینک برای آلوده‌سازی گوشی و در نهایت برداشت از حساب و آگهی‌های جعلی کاریابی متمرکز خواهیم کرد.

وی افزود: مراحل اجرایی پنجمین پویش خرید امن را با هم‌افزایی چندین دستگاه مرتبط و بویژه رسانه‌های استانی در حوزه‌های مختلف همچون تولید و انتشار محتوای پیشگیرانه در رسانه‌های نوین و مکتوب، برگزاری میز خدمت و نمایشگاه سایبری، استفاده از تبلیغات محیطی اعم از توزیع بروشور و تراکت و نصب بنر و پوستر، فعالسازی تیم‌های گشت پیشگیری از اسکیمر، اقدامات رسانه‌ای در رسانه محلی و صداوسیمای استانی بصورت شبانه روزی پیگیری خواهیم کرد.

رئیس‌ پلیس فتا استان بوشهر گفت: به شهروندان و کاربران فضای مجازی توصیه می‌کنیم که به هشدارها و توصیه‌های پلیس فتا در هنگام خریدهای اینترنتی و تبادلات مالی خود توجه بیشتری کرده و در صورتی که با موارد مشکوک و مجرمانه‌ای مواجهه شدند، موضوع را از طریق مراجعه به سایت پلیس فتا با همکاران ما در میان گذاشته تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.

