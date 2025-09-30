لزوم مشارکت ادارات در زیباسازی سیمای شهری شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه بیگی در سیصد و شصتوپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد اظهار داشت: شهرداری در زمینه رنگآمیزی مدارس اقدامات قابل توجهی انجام داده است، اما متأسفانه نمای دیوارهای برخی ادارات و نهادهای شهری فرسوده و نامناسب است که نهتنها جلوهای ناخوشایند به شهر میدهد، بلکه در مواردی برای دانشآموزان و شهروندان خطرآفرین شدهاند.
وی با بیان اینکه زیباسازی شهری تنها وظیفه شهرداری نیست، افزود: مدیران تمامی دستگاههای اجرایی باید نسبت به نمای بیرونی ساختمانهای خود احساس مسئولیت داشته باشند. هر دیوار و ساختمان بخشی از چهره شهر است و بیتوجهی به آن، بیتوجهی به روح و روان شهروندان محسوب میشود.
بیگی ادامه داد: مدیریت شهری نمیتواند بهتنهایی تمام دیوارهای شهر را رنگآمیزی و بازسازی کند. وظیفه شهرداری در حد ایجاد زیرساختها و ساماندهی کلی فضای شهری تعریف شده، اما تحقق زیبایی پایدار نیازمند مشارکت همهجانبه نهادها و سازمانهاست.
عضو شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به تأثیر منظر شهری بر امنیت روانی و نشاط اجتماعی گفت: دیوارهای رنگپریده، فرسوده و شکسته، پیام بینظمی و بیتوجهی را به شهروندان منتقل میکنند، در حالیکه دیوارهای آراسته و منظم میتوانند نماد احترام، فرهنگ و مسئولیتپذیری باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهر، خانه مشترک همه ماست و زیبایی آن بازتابی از نگاه ما به زندگی است. اگر هر نهاد، اداره و شهروند سهم خود را در زیباسازی محیط اطراف ایفا کند، شهرکرد میتواند جلوهای نو از شکوه و آراستگی را به نمایش بگذارد؛ شهری که در آن دیوارها نهفقط مرز، بلکه پیامآور آرامش و زیبایی هستند.
