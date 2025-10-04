به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین مددی معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به برگزاری این رویداد فرهنگی گفت: هفته فرهنگی تهران در «خانه طهران» با هدف تقویت حس تعلق به شهر، بازخوانی هویت تاریخی پایتخت و پیوند میان شهروندان و فضاهای شهری طراحی شده و در قالب هشت برنامه‌ محوری برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت روایت هنرمندانه از هویت شهری افزود: در میان این برنامه‌ها، دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی از ۱۲ تا ۱۸ مهرماه برگزار می‌شود؛ جشنواره‌ای که فرصتی برای بازآفرینی آیین‌ها و روایت‌های کهن تهران فراهم می‌کند؛ آیین‌هایی که بخش مهمی از حافظه فرهنگی این شهر را تشکیل داده‌ است.

مددی همچنین از برگزاری رویداد اسکیس «خط سایه‌ی تهران» با محوریت بافت تاریخی شهر خبر داد و اظهار کرد: این رویداد از ۷ مهر تا ۸ آبان در حال برگزاری است و علاوه بر خلق آثار اسکیس در فضاهای تاریخی، نمایشگاهی از آثار برگزیده نیز در همین بازه زمانی برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی در ادامه گفت: مسابقه و نمایشگاه عکاسی «تهران، شهر زندگی» از ۷ مهر تا ۹ آذر با نگاهی انسانی و خلاقانه به زندگی روزمره در پایتخت برگزار می‌شود و فرصتی است تا هنرمندان از زاویه‌ای تازه، زیبایی‌های زندگی شهری را به تصویر بکشد.

به گفته مددی در کنار این برنامه‌ها، مجموعه‌ای از نمایش و نقد مستندهای شهری با محوریت تهران نیز از ۱۴ تا ۱۹ مهرماه، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۱۷ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیبا سازی شهر تهران گفت: همچنین برنامه آموزشی «رصد آسمان تهران» از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب، تجربه‌ای متفاوت از تماشای آسمان پایتخت را برای شهروندان رقم می‌زند.

وی افزود: در بخش هنرهای تجسمی نیز نمایشگاه نقاشی «طهران به روایت آبرنگ» از ۱۴ مهر تا ۱۴ آبان با حضور هنرمندان آبرنگ‌کار برگزار می‌شود و همچنین کارگاه آموزشی «خاطرات زخم» با محور بازآفرینی تصاویر سیاه‌وسفید در قالب آثار آبرنگی از ۱۴ تا ۱۹ مهر از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در خانه طهران برگزار خواهد شد.

مددی از طراحی کارگاه عکاسی ویژه کودکان به‌عنوان یکی از بخش‌های خلاقانه این هفته فرهنگی یاد کرد و گفت: کارگاه آموزشی عکاسی ویژه کودکان در تاریخ‌های ۱۵ و ۱۶ مهر از ساعت ۱۰ تا ۲۲ برگزار می‌شود تا نسل‌های آینده از همان امروز، نگاهی خلاقانه و عاشقانه به شهر خود بیاموزند.

وی در پایان تصریح کرد: هفته فرهنگی تهران در «خانه طهران» با هدف زنده‌کردن خاطرات و روایت‌های پایتخت، بستری برای پیوند دوباره شهروندان با هویت تاریخی و فرهنگی تهران فراهم می‌کند.