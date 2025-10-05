به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی مهیائی در چهارمین جلسه کارگروه گردشگری استان گلستان با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری گفت: گردشگری یکی از مزیتهای اصلی استان گلستان است و تنها راه برونرفت از مشکلات اقتصادی و دستیابی به توسعه، جذب سرمایهگذار است.
وی افزود: برای تبدیل استان به مقصد هدف گردشگری، نیازمند زیرساختهای مناسب در حوزههای شهری و برونشهری هستیم و تدوین بستههای سرمایهگذاری میتواند زمینه ترغیب سرمایهگذاران را فراهم کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همچنین بر لزوم تولید محتوای رسانهای اثرگذار درباره ظرفیتهای گردشگری استان در رسانههای داخلی و خارجی تأکید کرد و گفت: رفع موانع صدور مجوز و کاهش قوانین موازی، شرایط را برای سرمایهگذاران آسانتر خواهد کرد.
در ادامه فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان نیز با اشاره به نقش معافیتهای مالیاتی و تخفیفات در جذب سرمایهگذاران اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ استان کشور در ارائه مشوقهای حمایتی پیشتاز هستند و گلستان نیز میتواند با بهرهگیری از تجربیات آنان، تحولات خوبی را رقم بزند. وی افزود: تاکنون بیش از ۱۵۰ فرصت سرمایهگذاری در حوزه گردشگری استان شناسایی شده است.
فعالی به اهمیت گردشگری آبی اشاره کرد و گفت: ۲۷ فرصت سرمایهگذاری در منابع و تأسیسات آبی گلستان شناسایی شده است که میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار استان داشته باشد.
وی تأکید کرد: مشارکت جوامع محلی در فعالیتهای گردشگری آبی باید پررنگتر شود.
همچنین ایرج حیدریان مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان با اشاره به وجود ۷۰ سد و آببندان در استان گفت: این منابع ظرفیت بسیار بالایی برای ایجاد تأسیسات گردشگری دارند و شرکت آب منطقهای آمادگی کامل برای حمایت از سرمایهگذاران و توسعه زیرساختهای گردشگری استان را دارد.
وی همچنین از آغاز برنامهریزی برای سرمایهگذاری در سد کبودوال خبر داد و روستای نومل، سد نومل و آببندان استونآباد را از ظرفیتهای مهم گردشگری آبی استان برشمرد.
