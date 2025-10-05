به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگداشت هفته جهانی گردشگری، روز روستا و عشایر با عنوان «گردشگری و تحول پایدار با رویکرد گردشگری روستایی و عشایری» به همت انجمن علمی گردشگری ایران با حضور مسئولین حوزه گردشگری و جمعی از اساتید دانشگاهی، پژوهشگران، دانشجویان، فعالان و متخصصان صنعت گردشگری سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ به میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این همایش بررسی نقش گردشگری در تحقق اهداف توسعه پایدار، تبادل دیدگاه‌های علمی و تخصصی و ایجاد زمینه‌ای برای هم‌افزایی میان دانشگاه و صنعت گردشگری و همچنین تجلیل از دانشجویان، استادان، پژوهشگران و پیش‌کسوتان حوزه علم گردشگری است.

سخنرانی‌های کلیدی، پنل‌های تخصصی برنامه‌ریزی‌شده در این همایش، فرصتی برای گفتگو و تبادل نظر میان پژوهشگران و فعالان این حوزه فراهم کرده است.

همچنین به شرکت‌کنندگان در پنل‌های تخصصی، گواهی حضور با تأیید انجمن علمی گردشگری ایران و اداره کل آموزش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعطا می‌شود.

گفتنی است، سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) موضوع «گردشگری و تحول پایدار» را به‌عنوان شعار محوری روز جهانی گردشگری ۲۰۲۵ اعلام کرده است.